Son dakika haber! Bakanı Kurum, "Kovid-19 Salgını ve Çevremizin Geleceği" toplantısında konuştu Açıklaması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber! Bakanı Kurum, "Kovid-19 Salgını ve Çevremizin Geleceği" toplantısında konuştu Açıklaması

Son dakika haberi... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Geçtiğimiz son 4 ayda, yaşlanan dünyamız adeta nefes aldı.

Son dakika haber! Bakanı Kurum,
06.07.2020 16:59 | Son Güncelleme: 06.07.2020 17:03

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Geçtiğimiz son 4 ayda, yaşlanan dünyamız adeta nefes aldı. Havamız ve sularımız hızlıca temizlendi. Kara yolu trafiğinde yüzde 50, havacılıkta yüzde 60 oranında azalma yaşandı. Küresel çapta yenilenebilir kaynaklara olan talep de arttı." dedi.

Kurum, Bakanlık'ta düzenlenen "Kovid-19 Salgını ve Çevremizin Geleceği" konulu istişare toplantısında Çevre ve Tabiat Varlıkları Kurulu üyeleri ile bir araya geldi. Toplantıda, salgın sonrası yapılacak çalışmalar ele alındı.

Bakan Kurum, burada yaptığı konuşmada, akademisyenler, sivil toplum kurullarının temsilcileri ve Bakanlık yöneticilerinden oluşan Çevre ve Tabiat Varlıkları Kurulunun ilk toplantısının 21 Nisan'da yapıldığını, çevre ve doğaya dair fikirler tartışılarak çalışma kararlarının alındığını hatırlattı.

Toplantıda gelecek nesillere daha güzel, daha temiz bir ülke bırakma yolunda önemli bir adım attıklarını belirten Kurum, bugün yapılan toplantıda da salgın sürecinde çevre açısından çıkarılan dersleri, doğanın anlattıklarını ele alacaklarını ifade etti. Kurum ayrıca diğer toplantıda alınan kararların gözden geçirileceğini, gelinen aşamanın görüşüleceğini, daha büyük adımların atılacağını aktararak toplantının hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Çevre ve Tabiat Varlıkları Kurulunun, dünyanın ve Türkiye'nin çok kritik bir sürecinde kurulduğuna işaret eden Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tüm dünyamız, ekonomiden siyasete, sağlıktan kültüre, teknolojiden sosyal hayata, çevre ve şehirciliğe kadar hemen her alanda derin, köklü değişikliklerin yaşandığı bir dönemden geçmektedir. Bu özel süreçte, sizlerin önerileri, çalışmaları ve projeleri ülkemiz için, ülkemizin geleceğimiz için çok kıymetli, çok değerlidir. Zira pandemi sürecinde de aziz milletimizin sağlığını korumanın yolunun, çevre sağlığını korumaktan, doğal alanları, tabiat varlıklarını korumaktan geçtiğini hep birlikte gördük, şahit olduk."

"Havamız ve sularımız hızlıca temizlendi"

Türkiye'nin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sağlık ve emniyet çalışanlarının fedakar çalışmalarıyla başarılı bir şekilde yönetildiğini ve yönetilmeye devam ettiğini aktaran Kurum, salgın sürecinin çevre üzerindeki etkilerinin ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sürekli İzleme Merkezi verilerinden ve akademisyenlerin yayınlarından sıkı şekilde takip edildiğini söyledi. Kurum, şu değerlendirmede bulundu:

"Kovid-19 münasebeti bizlere, insan-çevre-sağlık üçgeninin birbirleriyle ne denli ilişkili olduğunu görme imkanı verdi. Kovid-19 salgınıyla dünyamız sessizliğe büründü. En büyük insan faaliyetleri olan sanayimiz durdu, üretim azaldı, ulaşım durma noktasına geldi. Bu salgın, ekonomiyi ve sosyal hayatımızı olumsuz etkilerken, çevre ve doğal denge için adeta 'istenmeden ortaya çıkan doğal bir deney' olmuştur. Geçtiğimiz son 4 ayda yaşlanan dünyamız adeta nefes aldı. Havamız ve sularımız hızlıca temizlendi. Hayatın 7/24 devam ettiği şehirler adeta birer CıttaSlow yani yavaş şehir oldular. Kara yolu trafiğinde yüzde 50, havacılıkta yüzde 60 oranında azalma yaşandı. Küresel çapta yenilenebilir kaynaklara olan talep de arttı."

Salgın gibi üzücü bir sebeple de olsa iklim bozulmasıyla mücadele için gerekli olan değişimin aslında mümkün olabileceğinin görüldüğünü aktaran Kurum, Türkiye'de de fiziksel mesafenin artırılması, sokağa çıkmanın sınırlandırılması, şehirler arası seyahatin kısıtlanması gibi önlemlerin sadece sosyal hayat üzerinde değil çevre üzerinde de büyük etkileri olduğunu belirtti. Bakan Kurum, şunları kaydetti:

"Bakanlık olarak yaptığımız modellemeler sonucunda ulaşımdan kaynaklı hava kirleticileri miktarlarının yaklaşık yüzde 85 oranında azaldığını tespit ettik. Bu durumu günlük hayatımızda da görüyoruz. Bursa'daki Uludağ, yüzlerce kilometre mesafedeki İstanbul ve Kütahya Simav ilçelerinden, çok uzak yerlerden görülebildi. Mavi vatan denizlerimiz rahatladı. Denizlerimizde daha önce görmediğimiz balıklarımızı görmeye başladık. Deniz ulaşımının hemen hemen durma noktasına gelmesi, sanayi atıksu deşarjının azalması, sularımızın özüne dönmesini sağladı. İstanbul kıyılarına gelen yunuslar, daha önce hiç görmediğimiz kuş türleri bunun en büyük göstergesi olmuştur. Sonuç olarak, Kovid-19 salgını, iklim değişikliğine uyum için, çevremizi ve doğamızı sürdürülebilir politikalarla geliştirmemiz için ne kadar çok çaba göstermemiz gerektiğini ve bu süreçte değişimi hızlıca başarmamız gerektiğini gözler önüne sermiştir."

Kurulun, Kovid-19 salgını sonrasındaki dönemde atılması gereken adımlara dair raporunu tamamlamasını beklediklerini aktaran Kurum, Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkenin bu konulara dair çalışma başlattığını, Türkiye'nin de örnek çalışmalara hızlıca imza atması gerektiğini vurguladı. Kurum, kurul üyelerine seslenerek, "Sizin tecrübeleri, sivil toplum kuruluşlarımızın hassasiyetleri, mesai arkadaşlarımızın uygulamaları inşallah salgın sonrası yeni dünya düzeninde ülkemizi bir adım daha öne çıkaracaktır." dedi.

Türkiye ekolojik koridorlarla yeşil ağlarla örülecek

Türkiye'nin çevresi, doğal alanları, koruma bölgeleri, ekolojik koridorları, şehir içi yeşil alanları, Sıfır Atık projesi, millet bahçesi ve yenilenebilir enerji kaynaklarıyla her türlü salgına karşı hazır olacağına işaret eden Kurum, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak halihazırda süren çevre ve doğa koruma projelerinin, birer çalışma alanı olarak geliştirilebileceğini, ortaya çıkan yeni projelerin de hep birlikte gerçekleştirilebileceğini vurguladı. Kurum, şöyle dedi:

"Salgın sonrası yeni dünya düzeninde Türkiye'yi bir uçtan bir uca yeşil ağlarla öreceğimiz ekolojik koridorlar, yeşil hatlar, yeşil yollar oluşturuyor, bisiklet yolları, yürüyüş yolları yapıyoruz. 22 ilimizde uygulamaya başladığımız ekolojik koridorları, gölleri, göletleri, doğal alanları, milli parkları, akarsuları, bisiklet yolları ve millet bahçelerini o ekolojik koridorlarımız birbirine bağlayacak.

Ekolojik koridorların önemli bir parçası olan millet bahçelerimizin de biliyorsunuz açılışlarını gerçekleştirmeye başladık. Bugün itibarıyla 23 millet bahçemizi Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle açtık ve devam eden de 184 millet bahçesi projemiz var. Bittiği zaman 81 ilimizde en az bir millet bahçesi yapmak istiyoruz ve hedefimiz 81 milyon metrekare yeşil alan inşası gerçekleştirmek ve şehirlerimizde bu 22 adet ekolojik koridoru oluşturmaktır. Pandemi sürecinde görüldü ki doğal alanlar, virüsün yayılmasını engelliyor, adeta bir tampon etkisi gösteriyor. İşte bu sebeple korunan alanlar büyüklüğümüzü de OECD verileri olan yüzde 17'ye çıkarmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan, Türkiye'nin en büyük çevre hareketi olan Sıfır Atık Proje'sinin de küresel iklim bozulması, çevre kirliliği ve tasarrufla doğrudan ilişkisi olduğu için çok önemli ve kritik bir çalışma olduğunu aktaran Kurum, tüm bu projelerin yeni dünya düzeninde Türkiye'nin yerini, rolünü ve ağırlığını belirleyecek vizyoner adımlar olduğunu ifade etti.

"Her şeyin olduğu gibi kalmasını istiyorsak her şeyi değiştirmeliyiz"

Kurum, bu çalışmaları sürdürülebilir kılmaları ve bunların yenilerini hep birlikte yapmaları gerektiğini belirterek, "Hülasa şu veciz sözle de ifade edildiği gibi 'Her şeyin olduğu gibi kalmasını istiyorsak, her şeyi değiştirmeliyiz.' Bakın bugün, sorumlu tüm insanlar olarak bir dönüm noktasındayız. Bu dönüm noktasının anlaşılması, aksiyona geçilmesi noktasında hep birlikte acele etmeliyiz." dedi.

Salgın sürecinde ortaya konan başarı ve mücadeleyi, salgın sonrasında da çevre ile doğa alanında tekrar etmeleri gerektiğini aktaran Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çevre ve Tabiat Kurulumuzun siz değerli üyeleriyle daha önce 'Kovid-19 Salgını Süreci ve Sonrasında Çevre ve Şehircilik Raporu' hazırlanması noktasında birlikte istişare etmiştik ve projeleri geliştirmenizi, yeni projeler üretmenizi temenni etmiştik. Bugün de pandemi sonrasındaki Türkiye'de sürdüreceğimiz çevre ve doğa koruma projelerine ilişkin istişarelerimizi birlikte yapacağız. 81 ilimizde araç donanım ve insan kaynağına sahip araştırma birimleri enstitüsü ve merkezlerin oluşturulmasını son derece önemsiyorum. Karadeniz İklim Değişikliği Eylem Planı'mızı açıklamıştık, bu hafta kalan 6 bölgenin İklim Değişikliği Eylem Planı'nı da yine Çevre Yönetimİ Genel Müdürlüğümüz açıklayacaklar. Sizlerden, tüm illerimize, hatta ilçelerimize yayılacak çalışmalarımıza destek vermenizi istiyorum. ve son olarak da güncel, güvenilir, ölçülebilir, hızlı ve bir şekilde şehirlere, vatandaşa, millete dokunacak 'Çevre ve Tabiat Varlıkları Koruma Eylem Planı'nın hazırlanmasını özellikle vurguluyorum."

Başkanlığını kendisinin, başkanvekilliğini Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar'ın yaptığı Kurulda, biyoloji, jeoloji, çevre mühendisliği, deniz bilimleri ana bilim dallarından akademisyenlerin ve Türkiye'nin önde gelen sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile ilgili genel müdürlüklerin yöneticilerinin bulunduğunu ifade eden Kurum, "Son derece yetkin insanların iştirakleriyle gerçekleştirdiğimiz bu toplantımızda, çevre ile ilgili konuları bilimsel açıdan değerlendireceğiz. Faaliyetlerimizin çevre ile olan etkileşimini irdeleyecek ve pratik adımları da sizlerle birlikte atacağız." diye konuştu.

Bakan Kurum, "Korona Salgını Sonrası Doğa Koruma Politikaları", "Göller-Sulak Alanlar ve Bu Alanların Korunmaları", "Çevre Etki Politikaları", "İletişim Stratejileri", "Ekolojik Koridorlar", "Sıfır Atık Uygulamaları ve Atık Yönetimi" konularında çalışmalar yapacaklarını ifade etti.

Toplantı sonrasında bir gazetecinin İYİ Parti Milletvekili Aylin Cesur'un Salda Gölü ile ilgili açıklamalarını hatırlatarak yorumlarını soruması üzerine Kurum, şu ifadeleri kullandı:

"Bizim en büyük mirasımız, evlatlarımıza bırakacağımız edeptir. Ben milletvekilimizin hele hele bir bayan milletvekilimizin yapmış olduğu açıklamayı esefle kınıyorum. Biz, Salda'mızı da Türkiye'deki tüm doğal alanlarımızı da edebimizle koruyacağız ve bize bırakılmış mirasları çocuklarımıza koruyarak aktaracağız. Vekilimize de tavsiyemiz edebini korumasıdır ve çocuklarımıza örnek bir davranış sergilemesidir."

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Gelibolu Yarımadası'nda orman yangını! Poyraz yangına müdahaleyi zorlaştırıyor Haber
Gelibolu Yarımadası'nda orman yangını! Poyraz yangına müdahaleyi zorlaştırıyor
Dijital Türkiye Platformları üzerinden alınan barkodlu belgeler resmi belge sayılacak Haber
Dijital Türkiye Platformları üzerinden alınan barkodlu belgeler resmi belge sayılacak
CHP'li Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, makam odasının kapısını söktürdü Haber
CHP'li Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, makam odasının kapısını söktürdü
Cem Uzan'dan beklenmedik Selahattin Demirtaş çıkışı: Serbest bırakılmalı Haber
Cem Uzan'dan beklenmedik Selahattin Demirtaş çıkışı: Serbest bırakılmalı
Sivas'ta doğal kaynak tuzunun hasadı başladı Haber
Sivas'ta doğal kaynak tuzunun hasadı başladı
Kız meselesi yüzünden 4 kişi tarafından feci şekilde dayak yiyen genç, 4 gün komada kaldı Haber
Kız meselesi yüzünden 4 kişi tarafından feci şekilde dayak yiyen genç, 4 gün komada kaldı
Yunanistan Başpiskoposu'ndan küstah Ayasofya sözleri: Türkiye cüret edemez
Yunanistan Başpiskoposu'ndan küstah Ayasofya sözleri: Türkiye cüret edemez
Çavuşoğlu'ndan AB'ye misilleme resti: İlave kararlar alınırsa karşılığını veririz
Çavuşoğlu'ndan AB'ye misilleme resti: İlave kararlar alınırsa karşılığını veririz
Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti
Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti
Son 3 günde koronavirüs vakalarının en çok arttığı iller arasında olan kentte termometreler 52 dereceyi gösterdi
Son 3 günde koronavirüs vakalarının en çok arttığı iller arasında olan kentte termometreler 52 dereceyi gösterdi
13 yaşındaki kız '10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım' demişti! Bebeği dünyaya geldi
13 yaşındaki kız "10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım" demişti! Bebeği dünyaya geldi
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Motorine zam geldi
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Motorine zam geldi
Hukukçular Adana'daki olayı konuşuyor: Maske ve sokağa çıkma cezaları iptal olur mu?
Hukukçular Adana'daki olayı konuşuyor: Maske ve sokağa çıkma cezaları iptal olur mu?
Son Dakika: İSKİ, Şile'de vatandaşların su kuyruğunda beklediği fotoğraflarla ilgili açıklama yaptı
Son Dakika: İSKİ, Şile'de vatandaşların su kuyruğunda beklediği fotoğraflarla ilgili açıklama yaptı
2 kişiyi öldürdükten sonra börekçide yakalanan caninin kara listesinde bir kişinin daha olduğu ortaya çıktı
2 kişiyi öldürdükten sonra börekçide yakalanan caninin kara listesinde bir kişinin daha olduğu ortaya çıktı
Sakarya'daki kaza göz göre göre gelmiş: Patlayacağız dedik, böyle olacağını biliyorduk
Sakarya'daki kaza göz göre göre gelmiş: Patlayacağız dedik, böyle olacağını biliyorduk
Salgında en riskli 5 il arasında yer alan Bursa'daki köpük partisi görüntüleri pes dedirtti
Salgında en riskli 5 il arasında yer alan Bursa'daki köpük partisi görüntüleri pes dedirtti
Sassuolo, Başakşehir'de oynayan Mehmet Aslanboğa'yı transfer etmek istiyor
Sassuolo, Başakşehir'de oynayan Mehmet Aslanboğa'yı transfer etmek istiyor
Bursalı usta, yaptığı hat kalemlerini tanesi 175 liradan dünyaya satıyor
Bursalı usta, yaptığı hat kalemlerini tanesi 175 liradan dünyaya satıyor
7 yıl önce öldürdüğü kuzenini babasına ait 9 metrelik su kuyusuna atmış
7 yıl önce öldürdüğü kuzenini babasına ait 9 metrelik su kuyusuna atmış
Ukrayna'da eşiyle tartışan adam binayı ateşe verdi
Ukrayna'da eşiyle tartışan adam binayı ateşe verdi
Turgut Şelalesi'nin mesire alanına dışarıdan yiyecek getiren yerli turistlerin aracını haritaya çevirdiler
Turgut Şelalesi'nin mesire alanına dışarıdan yiyecek getiren yerli turistlerin aracını haritaya çevirdiler
Beylikdüzü'nde İETT otobüsü köprü ayağına ok gibi saplandı
Beylikdüzü'nde İETT otobüsü köprü ayağına ok gibi saplandı
Muğla'da bir kişi, tartıştığı eşini tüfekle başından vurarak öldürdü
Muğla'da bir kişi, tartıştığı eşini tüfekle başından vurarak öldürdü
Benevento'dan teklif alan Nagatomo, Al Nasr'dan gelen teklifi reddetti
Benevento'dan teklif alan Nagatomo, Al Nasr'dan gelen teklifi reddetti
18 yıldır kayıp olan iş adamının yasak aşk kurbanı olduğu ortaya çıktı! Diri diri yakmışlar
18 yıldır kayıp olan iş adamının yasak aşk kurbanı olduğu ortaya çıktı! Diri diri yakmışlar
Çin'de ortaya çıkan bubonik veba nedir? Belirtileri neler?
Çin'de ortaya çıkan bubonik veba nedir? Belirtileri neler?
3 haftalık kızını boğarak öldüren vicdansız anneden garip ifade: Uyurken üzerine yatmış olabilirim
3 haftalık kızını boğarak öldüren vicdansız anneden garip ifade: Uyurken üzerine yatmış olabilirim
İstanbul'da 66 yaşındaki hademeden 7 yaşındaki kıza istismar! 'Kimseye anlatma' diye uyarmış
İstanbul'da 66 yaşındaki hademeden 7 yaşındaki kıza istismar! "Kimseye anlatma" diye uyarmış
Oltayla bile balık tutulamayan çayda çıplak elle balık tutuyor
Oltayla bile balık tutulamayan çayda çıplak elle balık tutuyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Hulusi Akar Saruhan Oluç Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Buse Varol Hülya Avşar Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Sergen Yalçın Henry Onyekuru Hamza Hamzaoğlu Fernando Muslera Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Bakan Twitter Beşiktaş Vatandaş
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Bakanı Kurum, "Kovid-19 Salgını ve Çevremizin Geleceği" toplantısında konuştu Açıklaması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.7.2020 17:16:56. #1.14#
title