Son dakika haber! Bakan Ziya Selçuk: "21 Eylül'de yüz yüze eğitim öğretime sadece okul öncesi öğrencilerimiz ve... Son dakika habere göre Bakan Ziya Selçuk: "21 Eylül'de yüz yüze eğitim öğretime sadece okul öncesi öğrencilerimiz ve birinci sınıf öğrencilerimizle başlayacağız."

Bakan Ziya Selçuk: "21 Eylül'de yüz yüze eğitim öğretime sadece okul öncesi öğrencilerimiz ve birinci sınıf öğrencilerimizle başlayacağız." Kaynak: AA