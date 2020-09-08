Son dakika haber! Bakan Ziya Selçuk: "21 Eylül'de yüz yüze eğitim öğretime sadece okul öncesi öğrencilerimiz ve...
Son dakika habere göre Bakan Ziya Selçuk: "21 Eylül'de yüz yüze eğitim öğretime sadece okul öncesi öğrencilerimiz ve birinci sınıf öğrencilerimizle başlayacağız."
08.09.2020 18:11 | Son Güncelleme: 08.09.2020 18:14
Bakan Ziya Selçuk: "21 Eylül'de yüz yüze eğitim öğretime sadece okul öncesi öğrencilerimiz ve birinci sınıf öğrencilerimizle başlayacağız."
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Kaynak: AA