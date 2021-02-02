Son dakika haber: Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan, İzmir'deki sel ve su baskınlarına ilişkin açıklama Açıklaması
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Son dakika haber: Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan, İzmir'deki sel ve su baskınlarına ilişkin açıklama Açıklaması

02.02.2021 18:39 | Son Güncelleme: 02.02.2021 18:42
Son dakika haber: Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan, İzmir'deki sel ve su baskınlarına ilişkin açıklama Açıklaması

Son dakika gündem haberi: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, şiddetli yağış nedeniyle sel meydana gelen İzmir'de vatandaşların ihtiyaçlarının tespiti için bakanlık ekiplerinin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, şiddetli yağış nedeniyle sel meydana gelen İzmir'de vatandaşların ihtiyaçlarının tespiti için bakanlık ekiplerinin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Bakan Selçuk, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İzmir'de meydana gelen selden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının tespitini yaparak, gerekli desteklerin sağlanması için ekiplerimiz sahada. Geçmiş olsun İzmir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Olcay

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