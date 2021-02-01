Son dakika haber: Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Darülaceze'nin kuruluşunun 126. yılını kutladı Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber: Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Darülaceze'nin kuruluşunun 126. yılını kutladı Açıklaması

01.02.2021 00:13 | Son Güncelleme: 01.02.2021 00:16
Son dakika haber: Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Darülaceze'nin kuruluşunun 126. yılını kutladı Açıklaması

Son dakika haberleri... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Darülaceze'nin kuruluşunun 126'ncı kuruluş yılını kutladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Darülaceze'nin kuruluşunun 126'ncı kuruluş yılını kutladı.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, "Şefkat ve merhamet yuvası Darülaceze'mizin kuruluşunun 126. yılı kutlu olsun. 1896 yılından bugüne kadar ihtiyaç sahiplerinin yanında olan güzide kurumumuz Darülaceze'nin kuruluşunda emeği geçen kahraman ecdadımızı rahmet ve minnetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasemin Kalyoncuoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Devlet Bahçeli Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Özcan Deniz Jason Statham Tuba Büyüküstün İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut İlhan Cavcav Abdullah Avcı Nihat Özdemir İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler İstifa Oyunlar Jandarma Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Darülaceze'nin kuruluşunun 126. yılını kutladı Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.2.2021 00:17:26. #1.15#
title