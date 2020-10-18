Son dakika haber | Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, 1'i kanser, 8'i solunum hastalıkları, 5'i diyabet olmak üzere 65 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını açıkladı.

Son dakika haberleri: Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, 1'i kanser, 8'i solunum hastalıkları, 5'i diyabet olmak üzere 65 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını açıkladı.