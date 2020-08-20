Son dakika haber | Bakan Yardımcısı Metin: Şu anda barajlarımızın doluluk oranı yüzde 76
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Son dakika haber | Bakan Yardımcısı Metin: Şu anda barajlarımızın doluluk oranı yüzde 76

Son dakika haberi... BOLU'ya gelen Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, koronavirüs salgını sonrası hijyen önlemleri nedeniyle su kullanımının artmasıyla ilgili, "Şu anda Türkiye'deki barajlarımızın doluluk oranı yüzde 76 seviyesinde.

Son dakika haber | Bakan Yardımcısı Metin: Şu anda barajlarımızın doluluk oranı yüzde 76
20.08.2020 21:42 | Son Güncelleme: 20.08.2020 21:53

BOLU'ya gelen Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, koronavirüs salgını sonrası hijyen önlemleri nedeniyle su kullanımının artmasıyla ilgili, "Şu anda Türkiye'deki barajlarımızın doluluk oranı yüzde 76 seviyesinde. Bu, Türkiye'nin içme ve kullanma sorununun olmadığını gösteriyor" dedi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Devlet Su İşleri'nce rekreasyon çalışması yapılan Gölköy Baraj ve mesire alanındaki çalışmaları inceledi. Kent merkezine 9 kilometre uzaklıkta yer alan Gölköy Baraj ve mesire alanındaki çalışmalar hakkında gazetecilere bilgiler veren Metin, "Daha önce Gölköy'ün mevcut durumunu inceleyip bir rekreasyon çalışması yapalım dedik. Bunda da belli bir mesafe kat ettik. Bu gün de yerinde denetledik. Öncelikle bölgenin yolunun en iyi şekilde yapılması gerekiyordu. Yol çalışmamızı İl Özel İdaresi ile Devlet Su İşleri olarak yapıyoruz. Onun dışında yine Orman Bölge Müdürlüğü'müz çalışmaları yürütecek. Burası içme suyu havzası olduğu için koruma alanı dışında vatandaşımızın kullanımına açtığımız için peyzaj olarak vatandaşımızın daha rahat gelip dinlenmesini ve pikniğini, eğlencesini yapabileceği bir alan oluşturacağız" dedi.

'GEREK İÇME GEREK SULAMA SUYUNDA ŞU AN İÇİN SORUN YOK'Fatih Metin, koronavirüs salgını nedeniyle hijyen amacıyla su kullanımının arttığı, bunun da barajlardaki su seviyelerinde azalmaya yol açmadığı ile ilgili soruya ise şöyle cevap verdi:

"Bu süreçle beraber hijyen ön plana çıktı. Bununla beraber de temizlik aracı olan her şeyde hassasiyet daha çok var. Buna göre de su kullanımı arttı. Her ne kadar Türkiye su zengini bir ülke olmasa da netice itibariyle kaynaklarımız sınırlı. Ama Devlet Su İşleri olarak bu kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanmak adına takibimizi yapıyoruz. Şu anda Türkiye'deki barajlarımızın doluluk oranı yüzde 76 seviyesinde. Bu, Türkiye'nin içme ve kullanma sorununun olmadığını gösteriyor. Gerek içme suyunda, gerek sulama suyunda şu anda hiçbir yerinde sıkıntımız yok. Çiftçimiz sulamasını yapıyor. İçme suyunda da başta büyükşehirler olmak üzere hiçbir şehrimizde sıkıntı söz konusu değil."


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Kaynak: DHA

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