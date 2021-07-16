Son dakika haber | Bakan Yardımcısı Kaymakçı, şehitliğini ziyaret etti
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Son dakika haber | Bakan Yardımcısı Kaymakçı, şehitliğini ziyaret etti

Son dakika haber | Bakan Yardımcısı Kaymakçı, şehitliğini ziyaret etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Edinilen son dakika haberine göre Çeşitli ziyaretler için Kastamonu'nun Tosya ilçesine gelen Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı, ilçe şehitliğini ziyaret ederek kabirlere karanfil bıraktı.

Çeşitli ziyaretler için Kastamonu'nun Tosya ilçesine gelen Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı, ilçe şehitliğini ziyaret ederek kabirlere karanfil bıraktı.

Ziyaretlerde bulunmak ve 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programlarına katılmak için memleketi Tosya ilçesine gelen Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı'nın ilçedeki ikinci durağı şehitlik oldu. Tosya Şehitliğinde düzenlenen anma programına katılan Bakan Yardımcısı Kaymakçı, 15 Temmuz Şehitleri ve tüm şehitler için okunan Kur'an- Kerim ve duanın ardından şehitleri ziyaret ederek Fatiha okudu ve şehitlerin kabrine karanfil bıraktı. - KASTAMONU

Son dakika haber | Bakan Yardımcısı Kaymakçı, şehitliğini ziyaret etti
Son dakika haber | Bakan Yardımcısı Kaymakçı, şehitliğini ziyaret etti
Son dakika haber | Bakan Yardımcısı Kaymakçı, şehitliğini ziyaret etti
Son dakika haber | Bakan Yardımcısı Kaymakçı, şehitliğini ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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