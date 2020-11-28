Son dakika haber: Bakan Yardımcısı Erdil Düzce'de

Son dakika haberler: DÜZCE(İHA) – İçişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil Düzce'de Asayiş Değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

DÜZCE(İHA) – İçişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil Düzce'de Asayiş Değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil, Düzce Valiliğine bir ziyaret gerçekleştirdi. Vali Cevdet Atay tarafından karşılanan Erdil, ardından beraberindeki heyet ile birlikte Valilik toplantı salonunda asayiş değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda Düzce'nin asayiş, güvenlik açısından durumu ile yapılan ve yapılacak çalışmalar değerlendirildiği bildirildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı