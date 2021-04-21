Son dakika haber... Bakan Yardımcısı Çataklı, depremzedeleri dinledi
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Son dakika haber... Bakan Yardımcısı Çataklı, depremzedeleri dinledi

Son dakika haber... Bakan Yardımcısı Çataklı, depremzedeleri dinledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Bingöl Karlıova'daki depremde zarar gören vatandaşları dinledi.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Bingöl Karlıova'daki depremde zarar gören vatandaşları dinledi.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, 14 Haziran 2020 Bingöl Karlıova'da meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki deprem dolayısıyla, bölgedeki depremzedelerle bir toplantı gerçekleştirdi. Karlıova Öğretmen evinde yapılan toplantıda Çataklı'nın yanı sıra Bingöl Valisi Kadir Ekinci ile ilgili kurum müdürleri yer aldı. Depremzedelerin sorun ve taleplerinin dinlendiği toplantının ardından İl Özel İdaresi'nde Çataklı ve Vali Ekinci, merkez, ilçe ve belde belediye başkanlarıyla değerlendirme de bulundu. - BİNGÖL

Son dakika haber... Bakan Yardımcısı Çataklı, depremzedeleri dinledi
Son dakika haber... Bakan Yardımcısı Çataklı, depremzedeleri dinledi
Son dakika haber... Bakan Yardımcısı Çataklı, depremzedeleri dinledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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