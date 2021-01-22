Son dakika haber! Bakan Yardımcısı Birinci'den, DHA fotoğrafı ile 'filyasyon ekibi' paylaşımı

Son dakika gündem haberine göre , Tunceli'de filyasyon ekibi ile yaptığı haberin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak, "Apollo 11 ekibinin uzaya ayak bastığı foto değil, Tunceli filyasyon ekiplerimizin Covid-19 mücadelesinden bir kare. Ayağınıza taş değmesin" ifadelerini kullandı.