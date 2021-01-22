Son dakika haber! Bakan Yardımcısı Birinci'den, DHA fotoğrafı ile 'filyasyon ekibi' paylaşımı
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Son dakika haber! Bakan Yardımcısı Birinci'den, DHA fotoğrafı ile 'filyasyon ekibi' paylaşımı

22.01.2021 16:16 | Son Güncelleme: 22.01.2021 16:21
Son dakika haber! Bakan Yardımcısı Birinci'den, DHA fotoğrafı ile 'filyasyon ekibi' paylaşımı

Son dakika gündem haberine göre , Tunceli'de filyasyon ekibi ile yaptığı haberin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak, "Apollo 11 ekibinin uzaya ayak bastığı foto değil, Tunceli filyasyon ekiplerimizin Covid-19 mücadelesinden bir kare. Ayağınıza taş değmesin" ifadelerini kullandı.

, Tunceli'de filyasyon ekibi ile yaptığı haberin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak, "Apollo 11 ekibinin uzaya ayak bastığı foto değil, Tunceli filyasyon ekiplerimizin Covid-19 mücadelesinden bir kare. Ayağınıza taş değmesin" ifadelerini kullandı. 

Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Şuayıp Birinci, DHA muhabiri Serhat Ozan Yıldırım'ın Tunceli'de filyasyon ekipleriyle yaptığı, 'Koronavirüs kahramanlarının karla kaplı yollarda filyasyon azmi' başlıklı haberin fotoğrafını, sosyal medya hesabından paylaştı. Kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu Tunceli kırsalındaki filyasyon ekiplerinin, havadan çekilmiş beyaz tulumlu fotoğrafını Apollo-11 uzay aracı ekibinin ayak bastığı anlarla kıyaslayan Bakan Yardımcısı Birinci, şu ifadeleri kullandı: "Apollo 11 ekibinin uzaya ayak bastığı foto değil, Tunceli filyasyon ekiplerimizin Covid 19 mücadelesinden bir kare. Ayağınıza taş değmesin."


- Birinci
Son dakika haber! Bakan Yardımcısı Birinci'den, DHA fotoğrafı ile 'filyasyon ekibi' paylaşımı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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