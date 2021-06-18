Son dakika haber | Bakan Yardımcısı Alparslan'a çalışma ziyareti

Gelen son dakika haberlerine göre Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan ve AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Ciner, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan'ı imar koruma ve sit sorunu konularında ziyaret etti.

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan ve AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Ciner, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan'ı imar koruma ve sit sorunu konularında ziyaret etti.

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, yaptığı açıklamada, "Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız Sayın Nadir Alparslan'ı İlçe Başkanımız Süleyman Ciner ile ziyaret ettik. İlçemizin içinde bulunmuş olduğu imar koruma planı üzerine istişarelerde bulunup ilçemiz tarih ve dokusuna uygun sokak çalışması ve bina restorasyonları üzerine verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Sit sorununu fırsata çevirme ve fırsatı değerlendirme, değere de katma değer kazandırma gayretimiz inşallah ilçemiz adına olumlu sonuçlanacaktır" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı