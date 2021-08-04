Son dakika haber! Bakan Yanık: Yangın bölgelerine aktarılan kaynak 39 milyon TL'ye ulaştı
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Son dakika haber! Bakan Yanık: Yangın bölgelerine aktarılan kaynak 39 milyon TL'ye ulaştı

Son dakika haber! Bakan Yanık: Yangın bölgelerine aktarılan kaynak 39 milyon TL'ye ulaştı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Bakan Yanık: Yangın bölgelerine aktarılan kaynak 39 milyon TL'ye ulaştı AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Muğla'ya yangından tahliye edilen yerlerdeki vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için 5 milyon TL daha kaynak aktarıldığını, bununla birlikte yangın bölgelerine...

Bakan Yanık: Yangın bölgelerine aktarılan kaynak 39 milyon TL'ye ulaştı

 AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Muğla'ya yangından tahliye edilen yerlerdeki vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için 5 milyon TL daha kaynak aktarıldığını, bununla birlikte yangın bölgelerine aktarılan toplam kaynağın 39 milyon TL'ye ulaştığını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yangın bölgesilerinde yerlerinden tahliye edilen vatandaşlar için ayrılan kaynağın artırıldığını duyurdu. Bakan Yanık, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı: "Muğla'da yangın sebebiyle tahliye edilen yerleşim yerlerindeki vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarının karşılanması için 5 milyon TL daha aktarıyoruz. Yangından etkilenen bölgelere aktardığımız kaynak toplam 39 milyon TL'ye ulaştı."

Haber:  ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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