Son dakika haber... Bakan Yanık'tan, Şahin Akdemir'in ailesine başsağlığı telefonu

Bir son dakika haberine göre AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Muğla'nın Marmaris ilçesinde yangına müdahale eden itfaiyecilere motosikletiyle su taşırken geçirdiği kaza sonucu alevler arasında kalıp hayatını kaybeden Şahin Akdemir'in (25) ailesini arayıp başsağlığı diledi.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Muğla'nın Marmaris ilçesinde yangına müdahale eden itfaiyecilere motosikletiyle su taşırken geçirdiği kaza sonucu alevler arasında kalıp hayatını kaybeden Şahin Akdemir'in (25) ailesini arayıp başsağlığı diledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Bakan Yanık, hayatını kaybeden Şahin Akdemir'in ailesiyle telefonda görüştü. Akdemir'in yangın söndürmekten öte bir vatan müdafaasında bulunduğunu, vefatından dolayı üzgün olduğunu bildiren Bakan Yanık, "Çok çok üzüldüm. Gerçekten çok genç bir kardeşimiz. Mekanı cennet olsun. Sizlere, anneye ve kardeşlere başsağlığı diliyorum. Rabbim sabrınızı artırsın" ifadelerini kullandı.Öte yandan bakanlık ekipleri, Akdemir'in başta kızı olmak üzere ailesine psikosoyal destek hizmeti vermeye başladı. Ayrıca bu süreçte ailenin yakından takip edilerek ihtiyaç duydukları sosyal hizmet modellerinden de faydalanmalarının sağlanacağı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı