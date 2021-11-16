Son dakika haber... Bakan Yanık'tan 'Başak Cengiz' açıklaması: Görüntüleri sızdıranlar hakkında suç duyurusunda bulunduk

İSTANBUL (DHA) - Bakan Yanık'tan ' Başak Cengiz' açıklaması: Görüntüleri sızdıranlar hakkında suç duyurusunda bulunduk

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Başak Cengiz'in vahşice öldürülmesine dair görüntüleri medyaya sızdıranlar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduk" dedi.

Bakan Yanık, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'da Can Göktuğ Boz (27) tarafından samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in görüntülerini medyaya sızdıranlar hakkında suç duyurusunda bulunduklarını bildirdi. Bakan Yanık, "Başak Cengiz'in vahşice öldürülmesine dair görüntüleri medyaya sızdıranlar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduk. Başak kızımızın kederli ailesine bu acıyı tekrar tekrar yaşatmaya hiç kimsenin hakkı yok. En başından beri takipçisi olduğumuz olayda hem kadına şiddetle hem de ülkemizdeki huzur ve güven ortamını bozmak isteyenlerle mücadelemizi sürdürüyoruz. Türkiye'de ne kadınlar, ne de aileleri savunmasız değildir, aksini düşünenler adalet karşısında hesap verecektir" açıklamasını yaptı.

Haber : ANKARA,

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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