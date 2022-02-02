Bakan Yanık'tan 'Anaokulu Destek Programı' açıklaması - Haberler
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Bakan Yanık'tan 'Anaokulu Destek Programı' açıklaması

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 1 milyon çocuğun faydalanacağı Anaokulu/ Anasınıfı Destek Programı'nın bu yıl başlayacağını açıkladı.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 1 milyon çocuğun faydalanacağı Anaokulu/ Anasınıfı Destek Programı'nın bu yıl başlayacağını açıkladı.

Bakan Derya Yanık, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Çocuklarımızın eğitim hayatına erken yaşta başlaması zihinsel ve sosyal gelişimleri için oldukça önemli. Bunun için 1 milyon çocuğumuzun faydalanabileceği Anaokulu/ Ana sınıfı Destek Programımızı bu yıl başlatıyoruz. Hem miniklere hem ailelere hayırlı olsun" dedi. Bakanlıktan programa ilişkin yapılan açıklamada ise "Halihazırda sosyal yardım programlarından yararlanan ihtiyaç sahibi ailelerin 3- 5 yaş aralığındaki çocukları Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı anaokullarına kayıt olmaları durumunda yardımdan faydalanabilecek. 1 milyon çocuğumuzun doğrudan yararlanması hedeflenen destek programı için yıllık 500 milyon TL bütçe ayrıldı. Yardımların ihtiyaç sahiplerinin hesaplarına her yıl ağustos ayına kadar yatırılması planlanıyor" ifadelerine yer verildi.

Bakan Yanık'tan 'Anaokulu Destek Programı' açıklaması

Bakan Yanık'tan 'Anaokulu Destek Programı' açıklaması

Bakan Yanık'tan 'Anaokulu Destek Programı' açıklaması

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Derya Yanık, Twitter, Güncel, Haber

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