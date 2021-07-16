Sel felaketinden etkilenenlere temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere 1 milyon TL kaynak aktarıldı
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Sel felaketinden etkilenenlere temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere 1 milyon TL kaynak aktarıldı

Sel felaketinden etkilenenlere temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere 1 milyon TL kaynak aktarıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Rize'de sel felaketinde zarar gören ailelerin ihtiyaçlarını karşılamak için 1 milyon TL nakdi destek sağlandığını duyurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Rize'de sel felaketinde zarar gören ailelerin ihtiyaçlarını karşılamak için 1 milyon TL nakdi destek sağlandığını duyurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Rize'de uzun sağanak yağışların ardından ortaya çıkan sel felaketinden etkilenen aileler için maddi ve manevi destek verileceğini duyurdu. Sel felaketinden etkilenen ailelerin ihtiyaçlarının giderilmesi 1 milyon TL maddi destek aktarıldığını ifade eden Bakan Yanık psikososyal destek gruplarının da sahada olduğunu duyurdu.

Bakan Yanık sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Rize'de sel felaketinden etkilenen vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza 1 milyon TL kaynak aktardık. Maddi katkılarımızın yanında 5 psikososyal destek grubumuz sahada 7 gün 24 saat esasıyla çalışmalarını sürdürüyor."

(İHA)

Sel felaketinden etkilenenlere temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere 1 milyon TL kaynak aktarıldı
Sel felaketinden etkilenenlere temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere 1 milyon TL kaynak aktarıldı
Sel felaketinden etkilenenlere temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere 1 milyon TL kaynak aktarıldı
Sel felaketinden etkilenenlere temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere 1 milyon TL kaynak aktarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Sel felaketinden etkilenenlere temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere 1 milyon TL kaynak aktarıldı - Haberler Ekonomi
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