Bakan Yanık, kuruluşlarında yetişen üniversite adaylarıyla bir araya geldi
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Bakan Yanık, kuruluşlarında yetişen üniversite adaylarıyla bir araya geldi

Bakan Yanık, kuruluşlarında yetişen üniversite adaylarıyla bir araya geldi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakanlığa bağlı kuruluşlarda yetişmiş ve YKS'de başarılı olmuş gençlerle bir araya geldi.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakanlığa bağlı kuruluşlarda yetişmiş ve YKS'de başarılı olmuş gençlerle bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı kuruluşlarda korunma ve bakım altındaki çocuklardan 780'i 2021- YKS'ye katıldı. Üniversiteli olmaya hazırlanan gençlerden 2'si sözel alanda ilk 10 bine girme başarısını gösterdi. Gençlerden 3'ü sayısal alanda, 6'sı sözel alanda, 2'si de eşit ağırlıklı alanda ilk 100 binde yer aldı. Ayrıca 4 genç, 300 olarak belirlenen dil puanı barajını aştı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, YKS'de başarı gösteren gençleri bakanlıkta ağırlayarak, başarılarının devamını diledi. 'HEPSİYLE GURUR DUYUYORUZ'

Gençlerle buluştuğu fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Yanık, "Kuruluşlarımızda yetişen gençlerimiz üniversiteye başlıyor. Tercihlerini yapmadan önce YKS'de başarı elde etmiş gençlerimizde bir araya geldik. Yarın karşınıza avukat, doktor, mühendis olarak çıkacaklar. Hepsiyle gurur duyuyoruz, siz de duyabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Haber:  ANKARA,


Bakan Yanık, kuruluşlarında yetişen üniversite adaylarıyla bir araya geldi
Bakan Yanık, kuruluşlarında yetişen üniversite adaylarıyla bir araya geldi
Bakan Yanık, kuruluşlarında yetişen üniversite adaylarıyla bir araya geldi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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