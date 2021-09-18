Son dakika haber... Bakan Yanık: Kamuda 46 bin 127 şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızı istihdam ettik

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "16 Eylül 2021 Perşembe günü yaptığımız 278 atama ile kamuda istihdamı sağlanan şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızın sayısını 46 bin 127'ye ulaştırdık" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, Sakarya Meydan Muharebesi'nin kazanılmasının ardından 19 Eylül 1921'de TBMM tarafından Mustafa Kemal Atatürk'e 'Mareşal' rütbesi ile ' Gazi' unvanı verildiğini anımsattı. Bundan dolayı 19 Eylül'ün 'Gaziler Günü' olarak kutlandığını belirten Yanık, şehit ve gazilerin vatan için yaptıkları fedakarlığa minnet duyduklarını, onların haklarının hiçbir şekilde ödenemeyeceğini ifade etti. Bakan Yanık, Bakanlık tarafından şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarına sağlanan imkanlara ve yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Kamuda istihdam, ulaşım, eğitim, barınma, elektrik-su faturalarında indirim destekleri sunduklarını anlatan Bakan Yanık, psikososyal desteğe de ayrıca önem verdiklerini vurguladı.

Bakan Yanık, şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarına ulaşım desteği de verildiğini kaydetti. Şehitlerin eşleri, evli olmayan ve 25 yaşını doldurmamış çocukları ile anne-babalarının, gazilerin, gazi eşlerinin ve 25 yaşını doldurmamış çocukları ile anne-babalarının ücretsiz seyahat hakkı bulunduğunu ifade eden Yanık, toplam 197 bin 367 şehit yakını ile gazi ve gazi yakınının bu haktan yararlandığını bildirdi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri