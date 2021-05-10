Son dakika haber... Bakan Yanık: "Evde Bakım ödemelerini Bayram öncesinde hesaplara yatırıyoruz"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber... Bakan Yanık: "Evde Bakım ödemelerini Bayram öncesinde hesaplara yatırıyoruz"

Son dakika haber... Bakan Yanık: 'Evde Bakım ödemelerini Bayram öncesinde hesaplara yatırıyoruz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlara ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla yapılan evde bakım yardımı ödemelerinin Ramazan Bayramı'ndan önce gerçekleştirileceğini açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlara ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla yapılan evde bakım yardımı ödemelerinin Ramazan Bayramı'ndan önce gerçekleştirileceğini açıkladı.

Bakan Yanık, bakıma ihtiyacı olan engelli bireylerin aileleri yanında desteklenmelerinin öncelikli hedefleri olduğunu söyledi. Sosyal hizmet modellerini kurgularken her alanda aile birliğini öncelediklerini söyleyen Yanık, evde bakım yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşları da desteklediklerini belirtti.

"Evde Bakım Yardımı ödemelerini bugün gerçekleştiriyoruz"

Mayıs ayı evde bakım yardımı ödemelerinin Ramazan Bayramı'na denk geldiğini kaydeden Bakan Yanık, bayram öncesi ihtiyaç sahibi aileleri desteklemek amacıyla ödeme tarihinin öne çekildiğini söyledi. Bakan Yanık, "Evde Bakım Yardımı ödemelerini bugün gerçekleştiriyoruz" dedi.

Evde bakım yardımından 536 bin vatandaş yararlanacak

Evde bakım yardımından 536 bin engelli vatandaşın faydalanacağını vurgulayan Bakan Yanık, bu kapsamda Mayıs ayında 888,5 milyon Türk Lirası ödeme yapılacağını söyledi.

Ödemelerin tüm engelli vatandaşlara hayırlı olmasını dileyen Bakan Yanık, "Engelli vatandaşlarımızın ve ailelerinin mübarek Ramazan Bayramlarını tebrik ediyorum. Ayrıca, içerisinde bulunduğumuz 10-16 Mayıs Engelliler haftasının 'Erişebilir Türkiye, Engelsiz Yaşam' için vesile olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

(Ömer Faruk Karataş/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Ebru Yaşar Seda Sayan Acun Ilıcalı
Spor Ozan Tufan Arda Turan Samet Aybaba Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Bakan Yanık: "Evde Bakım ödemelerini Bayram öncesinde hesaplara yatırıyoruz" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.5.2021 10:52:52. #1.14#

title