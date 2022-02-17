Bakan Yanık: "Bizim değerlerimiz insanı insanın şifası olarak görüyor" - Haberler
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Bakan Yanık: "Bizim değerlerimiz insanı insanın şifası olarak görüyor"

AA - Güncel
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Engelli Vatandaşların Kamu Kurumlarına Atanması programı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının hazırlatmış olduğu animasyon filminin izlenmesi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın kürsüye gelişi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konuşması ANKARA - Aile ve Sosyal...

ANKARA (AA) - Engelli Vatandaşların Kamu Kurumlarına Atanması programı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının hazırlatmış olduğu animasyon filminin izlenmesi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın kürsüye gelişi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konuşması

ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ankara'da Engelli Vatandaşların Kamu Kurumlarına Atanması programında konuştu. (1)

Bakan Yanık: Bizim değerlerimiz insanı insanın şifası olarak görüyor

Bakan Yanık: Bizim değerlerimiz insanı insanın şifası olarak görüyor

Bakan Yanık: Bizim değerlerimiz insanı insanın şifası olarak görüyor

Bakan Yanık: Bizim değerlerimiz insanı insanın şifası olarak görüyor

AA - Güncel

Derya Yanık, Engelli, Ankara, Kamu, Güncel, Haberler

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