Bakan Yanık: "Bizim değerlerimiz insanı insanın şifası olarak görüyor"
AA - Güncel
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Engelli Vatandaşların Kamu Kurumlarına Atanması programı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının hazırlatmış olduğu animasyon filminin izlenmesi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın kürsüye gelişi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konuşması ANKARA - Aile ve Sosyal...
ANKARA (AA) - Engelli Vatandaşların Kamu Kurumlarına Atanması programı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının hazırlatmış olduğu animasyon filminin izlenmesi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın kürsüye gelişi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konuşması
ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ankara'da Engelli Vatandaşların Kamu Kurumlarına Atanması programında konuştu. (1)