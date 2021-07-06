Son dakika haber... Bakan Yanık: Bayram öncesi sosyal yardımlara 183 milyon TL kaynak aktardık
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber... Bakan Yanık: Bayram öncesi sosyal yardımlara 183 milyon TL kaynak aktardık

Son dakika haber... Bakan Yanık: Bayram öncesi sosyal yardımlara 183 milyon TL kaynak aktardık
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Bakan Yanık: Bayram öncesi sosyal yardımlara 183 milyon TL kaynak aktardıkAİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi hanelere yardımların ulaştırılması amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıfları'na 183 milyon TL kaynak aktardıklarını açıkladı.

Bakan Yanık: Bayram öncesi sosyal yardımlara 183 milyon TL kaynak aktardık

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi hanelere yardımların ulaştırılması amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıfları'na 183 milyon TL kaynak aktardıklarını açıkladı.

Bakan Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, SYD Vakıfları'nca muhtaç hanelerin ihtiyaçlarının karşılanması için yıl boyunca ayni ve nakdi yardım yaptıklarını belirtti. Yanık, "Kurban Bayramı öncesinde de ihtiyaç sahibi ailelerin temel gıda ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik 183 milyon TL aktardık" dedi. 

Bakan Yanık, sosyal yardımlarda kullanılacak kaynağın Kurban Bayramı öncesinde ulaştırılması için gerekli hazırlıkların yapıldığını belirterek, "Aktardığımız 183 milyon TL'nin ihtiyaç sahiplerine hızlı bir şekilde ulaştırılması için SYD Vakıflarımız titiz bir çalışma yürütüyor. Sahada ihtiyaç sahiplerine desteklerin ulaştırılması için büyük özveriyle çalışan 1003 SYD Vakfımızdaki çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi. 

Bakan Yanık, Kurban Bayramı öncesi temel gereksinimlerini karşılayamayan ailelere destek olmak için ihtiyaç sahibi hanelerin hassasiyetle tespit edildiğini belirtti.

ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (2)
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (2)
Erdoğan: 'Emeklilerimize bir müjde vermek istiyorum.
Erdoğan: "Emeklilerimize bir müjde vermek istiyorum.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Hulusi Akar Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Sezen Aksu Ajda Pekkan Orhan Gencebay
Spor Ali Koç Metin Oktay Mostafa Mohamed Younes Belhanda Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber... Bakan Yanık: Bayram öncesi sosyal yardımlara 183 milyon TL kaynak aktardık - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.7.2021 12:17:56. #1.15#

title