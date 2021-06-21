Son dakika haber | Bakan Yanık: Aile Eğitim Programı'ndan 2,2 milyon kişi yararlandı
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Son dakika haber | Bakan Yanık: Aile Eğitim Programı'ndan 2,2 milyon kişi yararlandı

Son dakika haber | Bakan Yanık: Aile Eğitim Programı'ndan 2,2 milyon kişi yararlandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Aileyi güçlendirmek için düzenlediğimiz Aile Eğitim Programı'mızdan 2,2 milyon kişi yararlandı" dedi.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Aileyi güçlendirmek için düzenlediğimiz Aile Eğitim Programı'mızdan 2,2 milyon kişi yararlandı" dedi.

Bakan Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, ailelerin temel yaşam becerilerini geliştirmelerine yönelik hazırlanan 'Aile Eğitim Programı' kapsamında 'aile eğitimi ve iletişim', 'hukuk', 'iktisat', 'medya' ve 'sağlık' alanlarında vatandaşa eğitimler verdiklerini belirtti. Bakan Yanık, il müdürlükleri ve sosyal hizmet merkezleri aracılığı ile bu eğitimleri ücretsiz olarak ailelere sunduklarını belirterek, "Eğitim, Ailede Başlar' anlayışıyla hayata geçirdiğimiz programımız kapsamında yaklaşık 1.1 milyon kişi iletişim alanında, 495 bin kişi sağlık alanında, 168 bin kişi medya alanında, 245 bin kişi hukuk alanında ve 198 bin kişi de iktisat alanında eğitim aldı. Aileyi güçlendirmek için düzenlediğimiz Aile Eğitim Programımızdan 2,2 milyon kişi yararlandı" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Son dakika haber | Bakan Yanık: Aile Eğitim Programı'ndan 2,2 milyon kişi yararlandı - Haberler
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