Son dakika haber... Bakan Varank: "Yenilenebilir enerji ve çevre teknolojileri alanlarında Birleşik Krallık ile önümüzdeki dönemde yeni iş birlikleri hedefliyoruz."
16.02.2021 12:27 | Son Güncelleme: 16.02.2021 12:32
Son dakika ekonomi haberi: Bakan Varank: "Yenilenebilir enerji ve çevre teknolojileri alanlarında Birleşik Krallık ile önümüzdeki dönemde yeni iş birlikleri hedefliyoruz.
Bakan Varank: "Yenilenebilir enerji ve çevre teknolojileri alanlarında Birleşik Krallık ile önümüzdeki dönemde yeni iş birlikleri hedefliyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun