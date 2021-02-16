Son dakika haber... Bakan Varank: "Yenilenebilir enerji ve çevre teknolojileri alanlarında Birleşik Krallık ile önümüzdeki dönemde yeni iş birlikleri hedefliyoruz."
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Son dakika haber... Bakan Varank: "Yenilenebilir enerji ve çevre teknolojileri alanlarında Birleşik Krallık ile önümüzdeki dönemde yeni iş birlikleri hedefliyoruz."

16.02.2021 12:27 | Son Güncelleme: 16.02.2021 12:32
Son dakika haber... Bakan Varank:

Son dakika ekonomi haberi: Bakan Varank: "Yenilenebilir enerji ve çevre teknolojileri alanlarında Birleşik Krallık ile önümüzdeki dönemde yeni iş birlikleri hedefliyoruz.

Bakan Varank: "Yenilenebilir enerji ve çevre teknolojileri alanlarında Birleşik Krallık ile önümüzdeki dönemde yeni iş birlikleri hedefliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun

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