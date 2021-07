Son dakika haber | Bakan Varank, "Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte yüzde yedi büyüdü"

EDİRNE - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Trakya Kalkınma Ajansı tarafından restorasyonu gerçekleştirilen valilik tarafından müze haline getirilen Edirne Necmi İğe Evi Etnografya Müzesi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Ülkenin her bir güzide şehrini yeni yatırımlarla, yeni projelerle buluşturmanın gururunu yaşadıklarını vurgulayan Bakan Varank, salgın sürecinin hafiflemesiyle son bir aydır yoğun bir şekilde proje açılışları yapıldığını ve temellerin atıldığını ifade etti.

Cumhurbaşkanının da katılımıyla sanayi, teknoloji, enerji, eğitim, sağlık ve turizm konularında birbirinden önemli projeleri şehirlerimize kazandırdıklarını dile getiren Bakan Varank, "Bilmenizi isterim ki, gittiğimiz yerlerde gördüğümüz teveccüh bizi halkımıza hizmet konusunda büyük bir coşku ve heyecana sevk ediyor" dedi.

Osmanlı'ya başkentlik yapmış Edirne'nin, tarihiyle, kültürüyle ve ekonomik potansiyeliyle çok kıymetli olduğunu belirten Bakan Varank, tarihin seyrini değiştiren İstanbul'un fethinin planlarının Edirne'den yapıldığını vurguladı.

"Edirne medeniyetlerin kesişme noktası"

Osmanlı mimarisine dair pek çok yenilik ve ilklerin uygulandığı Edirne'nin, dünya medeniyet tarihine eşsiz eserler armağan ettiğini aktaran Bakan Varank, "Meriç ve Tunca nehirleri üzerindeki zarif köprülere, Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camii'ne ev sahipliği yapan Edirne medeniyetlerin kesişme noktası. Külliyeleri, camileri, bedesten ve kapalı çarşıları ile bir bilim, kültür ve sanat merkezi. Bu sebeple şehrimizdeki tarihi ve kültürel değerler her yıl artan oranda yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Öyle ki İstanbul ve Ankara'dan sonra en fazla müze ziyaretçisi Edirne'de Necmi İğe Evi Etnografya Müzesi de Edirne'mizin bu potansiyelini daha da üst noktalara taşıyacak. Edirne, kent kültürü konusunda son derece önemli işlere imza atmış Necmi İğe'den adını alan bu güzide yapı, bizlere 17. yüzyıl sonlarından miras. Bu yapı, kentin mimari ve tarihsel dokusunu gösteren en eski örnek konumunda" ifadelerine yer verdi.

Binanın mülkiyetinin 2012 yılında Trakya Kalkınma Ajansı'na geçtiğini ve büyük oranda yıkık olan binayı restorasyondan geçirerek turizmin katkısına sunduklarını dile getiren Bakan Varank, müze içerisinde geçmişten bugüne yöre insanlarının kültür, inanç ve sosyal yaşam biçimini ortaya koyan yüzlerce eser sergilendiğini belirtti.

"Müze geçmişi bugüne getiriyor"

Geleneksel yaşama ait birçok etnografik örneğin bulunduğu müzenin adeta geçmişi bugüne getirdiğini ifade eden Bakan Varank, "Ayrıca bu eser, Türkiye'nin dört bir yanında keşfedilmeyi bekleyen diğer tarihi yapıların yaşatılması çabalarına da örnek olacak. Tarihimize ve kültürümüze sahip çıkmak adına başlattığımız restorasyon çalışmalarımız ile bir yandan eserlerimizi gelecek nesillere sağlıklı şekilde aktaracağız. Diğer yandan da illerimizin turizm gelirlerini artırarak yeni istihdam imkanlarını ortaya çıkaracağız" şeklinde konuştu.

Kovid-19 salgının tüm dünyadaki ekonomik sistemi alt üst ettiğine değinen Bakan Varank, "Türkiye olarak, Cumhurbaşkanımız liderliğinde sağlık ve ekonomi arasında iyi bir denge kurarak etkili politikalar uyguladık. Bu sayede, dünya ekonomisinde ciddi daralmalar yaşanırken Türkiye ekonomisi pandemi yılında dahi büyümeyi başardı. 2021'in ilk çeyreğine baktığımızdaysa yüzde 7 gibi ciddi bir büyüme performansı görüyoruz. Öncü göstergeler 2021'in ikinci çeyreğinde çok daha yüksek bir büyümenin gerçekleşeceğine işaret ediyor.

İSO Satın Alma Yöneticileri Endeksi haziran ayında 2 puan artarak, tekrar eşik değerin üzerinde 51,3 seviyesine yükseldi. Büyümenin, sanayi sektörümüzün liderliğinde üretim, istihdam ve ihracat odaklı geliştiğini görmek bizi ayrıca memnun ediyor. Bakınız haziran ayında ihracatımız bir önceki yıla göre yüzde 47 oranında artarak 19,8 milyar dolar oldu. Yılın ilk 6 ayındaki toplam ihracatımız ise yüzde 40'lık bir artış ile 105 milyar dolara ulaştı. Bu rakamlar Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracatları olarak kayıtlara geçti" ifadelerine yer verdi.

"iki ürün grubunda yüzde 60'lara varan bir artış yaşandı"

Sevindirici olan bir diğer hususun ise yüksek ve orta yüksek teknolojili ürün ihracatındaki artış olduğuna vurgu yapan Bakan Varank; "Mayıs ayında bu iki ürün grubunda yüzde 60'lara varan bir artış yaşandı ki bu durum sağlıklı ve katma değerli bir ekonomik toparlanmanın göstergesi. Tabii ülkemizin bu başarılı performansında her bir ilimizin çok önemli rolü ve katkısı bulunuyor. Bakanlığımız uhdesinde yürütülen bölgesel kalkınma politikalarımızda biz, illerimizi ve bölgelerimizi ekonomimizin yapı taşları olarak görüyoruz" dedi.

"Şehirler güçlü olduğunda ülke ekonomisi güçlü olur"

Şehirlerin güçlü olmasının ülke ekonomisinin güçlü olmasını da beraberinde getirdiğini ifade eden diyen Bakan Varank,"Edirne'miz de tarım, turizm ve sanayi alanlarında çok yüksek bir potansiyele sahip. Ülkemiz ekonomisine azami seviyede katkıyı sunuyor. 2004 yılından bu yana büyüyen ilimizin ekonomisi 2019 yılında 18,2 milyar liralık bir milli gelire ulaştı. Bu dönemde sanayinin il ekonomisindeki payının arttığını ama tarımın da hala çok önemli bir yer tuttuğunu görüyoruz" dedi.

"Türkiye çeltik üretiminin neredeyse yarısını Edirne tek başına karşılıyor"

Türkiye'nin çeltik üretimin neredeyse yarısını Edirne' nin tek başına karşıladığını dile getiren Bakan Varank, "Bunun yanında ayçiçeği üretiminde de ilk sıralarda yer alıyor. Bu durum ilimizin tarım ve tarıma dayalı sanayide öncü roller üstlenmesini sağlıyor. Bir sınır ili olan Edirne'mizin tekstil sektöründe de önemli bir potansiyeli var. Konumu dolayısıyla Balkan ülkelerine gıda ve tekstil sektörlerinde yoğun bir ihracatının olduğunu görebiliyorsunuz. Gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde bilinirliğe sahip hazır giyim ve konfeksiyon markaları ilimizde faaliyet gösteriyor" şeklinde konuştu.

"Bugüne kadar bunlara 27 milyon liranın üzerinde yatırım yaptık"

Edirne'ye yapılan yatırımlar hakkında bilgi veren Bakan Varank, "Biz, Edirne'nin, sahip olduğu köklü kültürü, verimli toprakları ve nitelikli insan kaynağı ile çok daha büyük bir potansiyele sahip olduğunu biliyoruz. Bu potansiyeli harekete geçirmek için de ilimizin gelişmeye açık alanlarını tespit ediyor, yenilikçi projelerimizle bunları ekonomiye kazandırıyoruz. Yatırıma uygun alanlar oluşturmak ve sanayi altyapısını geliştirmek amacıyla OSB ve sanayi siteleri kuruyoruz. Şu anda Edirne'de 1'i faaliyette, 2'si yapım aşamasında 3 OSB'miz bulunuyor. Bugüne kadar bunlara 27 milyon liranın üzerinde yatırım yaptık" diye konuştu.

Faaliyette olan OSB'de 860 kişinin istihdam edildiğini aktaran Bakan Varank, "OSB'lerin yanında 9 tane de sanayi sitemiz bulunuyor. Bu OSB ve KSS'leri daha da geliştirme adına birtakım talepler olduğunun farkındayız. Bunları da akşamki istişare toplantımızda değerlendirip, çözüme kavuşturmak üzere ne gerekiyorsa yapacağız inşallah ama buradan müjdesini vermek isterim ki İpsala OSB'nin kuruluş işlemlerini hızlıca tamamlayıp, bu OSB'mize bu yıl içinde tüzel kişilik kazandıracağız. Ayrıca, teklif edilir edilmez Uzunköprü ve Keşan Gıda İhtisas OSB'lerimizi de yatırım programına sunup desteklenmesini sağlayacağız. 2022 yılında bu OSB'lerin altyapı projeleri için ihaleye çıkmayı hedefliyoruz. İlimizdeki bir diğer önemli altyapı projemiz de Trakya Teknoloji Geliştirme Bölgemiz. Bugüne kadar 7 buçuk milyon lira yatırım yaptığımız TGB'de 64 firmamız bulunuyor. 80 milyon liraya ulaşan cirosuyla TGB'miz de il ekonomisine muazzam bir katkı sunuyor" dedi.

Sanayi altyapısına yapılan yatırımların yanında, işletmelere de üretim ve ihracatlarını artıracak önemli destekler sağlandığını belirten Bakan Varank, KOSGEB, TÜBİTAK ve Trakya Kalkınma Ajansı aracılığıyla bugüne kadar 2 bin 250 projeye 140 milyon liraya yakın destek verildiğini belirtti.

Özel sektör yatırımlarını artırmak üzere 2012'den bu yana 2,8 milyar lira yatırım öngörüsü olan 164 projeye yatırım teşvik belgesi düzenlendiğinin altını çizen Bakan Varank, "Bildiğiniz üzere Edirne nitelikli insan kaynağı noktasında da iyi bir konumda bulunuyor. Ülkemizin teknolojik dönüşüm sürecinde yetişmiş insan kaynağı bizim için en önemli hususlardan biri. Gençlerimizin bu potansiyelini daha da geliştirerek ekonomimizin ihtiyaç duyduğu yetişmiş insan kaynağını büyütmek üzere Edirne'de bir Deneyap Teknoloji Atölyesi kurduk. Bu atölyelerde eğitim alan gençlerimiz ve çocuklarımız arasından geleceğin başarılı nesillerinin çıktığını hep birlikte göreceğiz." İfadelerine yer verdi.

"Bize düşen görev, bu birikimi daha ileriye taşımaktır"

Yaşanılan coğrafyada 200 yıllık Selçuklu, ardından 600 yıllık Osmanlı ve bir asra yaklaşan Cumhuriyet tecrübeleriyle yaklaşık bin yıllık bir geçmiş olduğunu vurgulayan Bakan Varank, "Sahip olduğumuz bu büyük tarih, kültür ve medeniyet mirasına hakkıyla sahip çıkmamız gerekiyor. İşte bu sebeple sorumluluk üstlendiğimiz her yerde ve her alanda, Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi kökü mazide olan ati anlayışıyla hareket ediyoruz. Medeniyet inşa etmek elbette kolay değil ama en önemlisi, bu medeniyetin ürünlerine ve kültürüne sahip çıkmak, onu yaşatmak, devralınan mirası daha da geliştirmek. Bu süreçte müzelerimizin, çok önemli roller üstlendiğine inanıyorum. Müzeler, her yönüyle milletimizin geçmişten geleceğe kurduğu birer kültür, sanat ve tarih köprüsü. Bunun için yaptığımız yatırımlar ve hayata geçirdiğimiz projelerle ülkemizin kalkınmasına katkı sağlarken medeniyetimize de sahip çıkıyoruz. Bildiğiniz gibi sanatın, kültürün, ilmin gelişmesi, bir iklim meselesidir. Bize düşen görev, bu birikimi daha ileriye taşıyacak kültür, sanat, medeniyet iklimini oluşturmak" Diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Bakan Varank'nın konuşmasını tamamlamasının ardından Necmi İğe'nin oğlu Ahmet Ünal İğe babasının hayatının anlatıldığı yerel tarihçi Cengiz Bulut tarafından kaleme alınan kitabı Bakan Varank'a hediye etti. Bakan Varank, İğe ailesiyle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

"Müzenin bulunduğu alan en fazla kültürel zenginliğe ait alandır"

Edirne'nin tarihi ve kültürel yapılarıyla öne çıkan medeniyetlerin buluşma noktası bir kent olduğunu söyleyen Edirne Valisi Ekrem Canalp, müzenin bulunduğu alanın Edirne'nin en fazla kültürel zenginliğe ve eserlere sahip olan alan olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından Bakan Varank, Vali Ekrem Canalp, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan, belediye başkanları, il protokolü ve İğe ailesi müzenin kurdelesini kesti. Daha sonra ise müze gezilerek geçmişten günümüze uyarlanan eserler Bakan Varank'a tanıtıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Basmacı