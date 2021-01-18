Son dakika haberi... Bakan Varank: "Kilis'in sanayi alt yapısına 2002 yılından bu yana 100 milyon TL yatırım yaptık"
18.01.2021 19:13 | Son Güncelleme: 18.01.2021 19:40
Son dakika haberleri: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması KİLİS - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sanayicilerle İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması KİLİS - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sanayicilerle İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.(3)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş