Son dakika haberi... Bakan Varank: "Kilis'in sanayi alt yapısına 2002 yılından bu yana 100 milyon TL yatırım yaptık"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Son dakika haberi... Bakan Varank: "Kilis'in sanayi alt yapısına 2002 yılından bu yana 100 milyon TL yatırım yaptık"

18.01.2021 19:13 | Son Güncelleme: 18.01.2021 19:40

Son dakika haberleri: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması KİLİS - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sanayicilerle İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması KİLİS - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sanayicilerle İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.(3)

Son dakika haberi... Bakan Varank: 'Kilis'in sanayi alt yapısına 2002 yılından bu yana 100 milyon TL yatırım yaptık'
Son dakika haberi... Bakan Varank: 'Kilis'in sanayi alt yapısına 2002 yılından bu yana 100 milyon TL yatırım yaptık'
Son dakika haberi... Bakan Varank: 'Kilis'in sanayi alt yapısına 2002 yılından bu yana 100 milyon TL yatırım yaptık'
Son dakika haberi... Bakan Varank: 'Kilis'in sanayi alt yapısına 2002 yılından bu yana 100 milyon TL yatırım yaptık'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Donald Trump Mustafa Şentop Nikol Paşinyan Ahmet Davutoğlu
Magazin Sezen Aksu Cem Yılmaz Demet Akalın Jennifer Lopez
Spor Ali Koç Arda Turan İsmail Kartal Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kar Kaza Beşiktaş Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Bakan Varank: "Kilis'in sanayi alt yapısına 2002 yılından bu yana 100 milyon TL yatırım yaptık" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.1.2021 19:40:40. #1.14#
title