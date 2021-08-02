Son dakika haber: Bakan Varank'tan Aksa Akrilik ve DowAksa'ya ziyaret
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Son dakika haber: Bakan Varank'tan Aksa Akrilik ve DowAksa'ya ziyaret

Son dakika haber: Bakan Varank'tan Aksa Akrilik ve DowAksa'ya ziyaret
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Yalova'daki programı kapsamında Aksa Akrilik ve DowAksa'yı ziyaret etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Yalova'daki programı kapsamında Aksa Akrilik ve DowAksa'yı ziyaret etti. Bakan Varank'a Yalova Valisi Muammer Erol ve milletvekilleri de eşlik etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Akkök Holding iştirakleri Aksa Akrilik ve DowAksa'nın Yalova'daki fabrikalarını ziyaret etti. Yalova Valisi Muammer Erol ile AK Parti Yalova milletvekilleri Meliha Akyol ve Ahmet Büyükgümüş'ün de eşlik ettiği ziyarette, Bakan Varank ve beraberindeki heyeti Akkök Holding Yönetim Kurulu Başkanı Raif Ali Dinçkök, Akkök Holding İcra Kurulu Başkanı Ahmet Dördüncü, Aksa Akrilik Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Cengiz Taş ve DowAksa İcra Kurulu Başkanı ve Türkiye Genel Müdürü Douglas Parks karşıladı. Bakan Varank, üretim alanlarında incelemelerde bulunarak yeni yatırımlar hakkında ayrıntılı bilgi aldı.

"DÜNYANIN LİDER AKRİLİK ELYAF ÜRETİCİSİ: AKSA AKRİLİK"

Aksa Akrilik, 1968 yılında Türkiye'nin akrilik elyaf ihtiyacını karşılamak amacıyla Yalova'da üretime başladı. 502 bin metrekarelik alana yayılan üretim tesislerinde görev alan bin 200'den fazla çalışanı ve yıllık 330 bin ton üretim kapasitesiyle faaliyet gösteriyor. Şirketten elde edilen bilgilere göre, Türkiye'nin tek dünyanınsa lider akrilik elyaf üreticisi konumunda olan Aksa Akrilik, 5 kıtada 50'den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Şirketin geçtiğimiz yıl toplam ihracat tutarı 275 milyon 503 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

"DOWAKSA'DAN İHRACATA STRATEJİK DESTEK"

Türkiye'nin ilk ve tek karbon elyaf üreticisi olduğu belirtilen DowAksa, Aksa Akrilik ve Dow Chemical Company'nin yüzde 50 – yüzde 50 stratejik ortaklığıyla 2012'de Yalova'da kuruldu. İleri teknolojilerle donatılmış dünya standartlarındaki üretim tesislerinde 500'den fazla çalışan görev alıyor. Türkiye'de sadece DowAksa tarafından üretildiği belirtilen karbon elyaf, ihracattaki stratejik payıyla ülke ekonomisine ekonomik destek sağlayıp istihdam yaratıyor.


Son dakika haber: Bakan Varank'tan Aksa Akrilik ve DowAksa'ya ziyaret
Son dakika haber: Bakan Varank'tan Aksa Akrilik ve DowAksa'ya ziyaret

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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