Son dakika haber! Bakan Varank: Sanayi üretimi ekimde beklentilerin üzerinde arttı
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Son dakika haber! Bakan Varank: Sanayi üretimi ekimde beklentilerin üzerinde arttı

14.12.2020 12:41 | Son Güncelleme: 14.12.2020 12:45
Son dakika haber! Bakan Varank: Sanayi üretimi ekimde beklentilerin üzerinde arttı

Gelen son dakika haberlerine göre Bakan Varank: Sanayi üretimi ekimde beklentilerin üzerinde arttıSANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sanayi üretiminin ekimde piyasa beklentilerinin üzerinde yıllık yüzde 10,2 arttığını belirterek, "Ekim verisi açıklanan ülkeler arasında en güçlü görünüm ülkemize ait" dedi.

Bakan Varank: Sanayi üretimi ekimde beklentilerin üzerinde arttı

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sanayi üretiminin ekimde piyasa beklentilerinin üzerinde yıllık yüzde 10,2 arttığını belirterek, "Ekim verisi açıklanan ülkeler arasında en güçlü görünüm ülkemize ait" dedi.

Bakan Varank, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, sanayi üretiminin ekimde piyasa beklentilerinin üzerinde yıllık yüzde 10,2 arttığını belirtti. Bakan Varank, "Ekim verisi açıklanan ülkeler arasında en güçlü görünüm ülkemize ait. Önümüzdeki dönemde kredi artış hızındaki düşüş ve salgının 2'nci dalgası nedeniyle sanayi üretiminde bir miktar yavaşlama bekliyoruz. Hedefimiz çok net; sanayide teknolojik ve dijital dönüşümü hızlandırarak katma değerli üretimi yaygınlaştırmak. Bu hedeflere ulaşmak için ekonomi yönetiminde güçlü koordinasyon ile öngörülebilirliği daha da iyileştirerek finansal istikrarı güçlendireceğiz" ifadesini kullandı.

ANKARA, -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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