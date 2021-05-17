Son dakika haber... Bakan Varank: Sanayi sektöründeki kayıtlı istihdam 4 milyon 597 bine ulaştı
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Son dakika haber... Bakan Varank: Sanayi sektöründeki kayıtlı istihdam 4 milyon 597 bine ulaştı

Son dakika haber... Bakan Varank: Sanayi sektöründeki kayıtlı istihdam 4 milyon 597 bine ulaştı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberine göre SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, martta sanayi sektöründeki kayıtlı istihdamın, geçen yılın aynı ayına göre 392 bin artarak 4 milyon 597 bine ulaştığını bildirdi.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, martta sanayi sektöründeki kayıtlı istihdamın, geçen yılın aynı ayına göre 392 bin artarak 4 milyon 597 bine ulaştığını bildirdi.

Bakan Varank, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sanayi sektörünün başarılı performansı istihdama katkı vermeye devam ediyor. Martta sanayi sektöründeki kayıtlı istihdam bir önceki aya göre 56 bin, geçen yılın aynı ayına göre ise 392 bin artarak 4 milyon 597 bine ulaştı. Üreterek büyüyeceğiz" dedi.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Varank: 'Martta sanayi sektöründeki kayıtlı istihdam bir önceki aya göre 56 bin, geçen yılın aynı ayına göre 392 bin artarak 4 milyon 597 bin oldu.'
Varank: "Martta sanayi sektöründeki kayıtlı istihdam bir önceki aya göre 56 bin, geçen yılın aynı ayına göre 392 bin artarak 4 milyon 597 bin oldu."
Son Dakika | Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: 'Sanayi sektörünün başarılı performansı istihdama katkı vermeye devam ediyor.'
Son Dakika | Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Sanayi sektörünün başarılı performansı istihdama katkı vermeye devam ediyor."
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