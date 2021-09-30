Son dakika haberi... Bakan Varank METAL EXPO Konferansı-Yeşil Mutabakatı Çalıştayı programına katıldı

METAL EXPO Konferansı ile Yeşil Mutabakatı Çalıştayı'nda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye ekonomisi yüzde 1,8 büyümeyi başararak dünya genelinde diğer ülkelerden ayrışmayı başarabilen ülkelerden bir tanesi oldu" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, METAL EXPO Konferansı ile Yeşil Mutabakatı Çalıştayı programına katıldı. Bakırköy'de bulunan İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Bakan Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM genel kurulundaki açıklamasını hatırlatarak, " Cumhurbaşkanımız geçen hafta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmasında ülkemiz için milat olacak bir müjdeyi tüm dünyayla paylaştı. 2015 yılında imzaladığımız Paris İklim Antlaşması inşallah önümüzdeki ay meclisimizin onayına sunulmuş olacak. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat politikalarında köklü değişikliklere yol açacak bu süreci 2053 vizyonumuzun ana unsurlarından bir tanesi olarak kabul ediyoruz. İklim değişikliği ile ilgili atılması gereken adımları aslında biz peyderpey uygulamaya başlamıştık. AB Yeşil Mutabakatına uyum için hazırladığımız eylem planını yakın zamanda devreye aldık. Paris İklim Antlaşması ile bu kararlılığımızı 2053'e kadar uzanan orta ve uzun vadeli ve bir hedef haline getirerek güçlendirmiş oluyoruz" diye konuştu.

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