Son dakika haber... Bakan Varank, Kilis Tekstilkent'in protokol törenine katıldı

Son dakika ekonomi haberine göre Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kilis'te 13,5 milyon liralık yatırımla kurulacak Tekstilkent sayesinde 2 bin 500 kişinin istihdam edileceğini açıkladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kilis'te 13,5 milyon liralık yatırımla kurulacak Tekstilkent sayesinde 2 bin 500 kişinin istihdam edileceğini açıkladı.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kilis'e gelen Bakan Varank, sanayici ve iş insanlarıyla yaptığı değerlendirme toplantısının ardından Kilis Tekstilkent'in protokolünün imzalanmasına eşlik etti. Bakan Varank ve Vali Recep Soytürk refakatinde söz konusu protokol, İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz ve Kilis OSB Başkanı Mahir Can tarafından imzalandı.

Protokol çerçevesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyetlerini sürdüren İpekyolu Kalkınma Ajansı Güdümlü Proje desteğiyle Kilis OSB içerisinde 13,5 milyon liralık yatırım yapılacak.

43 bin metrekare üzerine kurulacak Kilis Tekstilkent'te 2 bin 500 kişiye istihdam olanağı sağlanacak. Her biri 10 bin metrekare kapalı alan üzerine inşa edilecek 2 fabrika, bu yıl içerisinde tamamlanarak üretime başlayacak.

Projenin tamamlanmasıyla özellikle gençlere ve kadınlara yeni istihdam alanı açılmış olacak.

Merhum belediye başkanının ismi verilecek

Bakan Varank, Kilis OSB içinde kurulacak Tekstilkentin bölge için önemine işaret ederek, şöyle konuştu:

"İpekyolu Kalkınma Ajansımızın desteğiyle 13,5 milyon liralık bir yatırımla kuracağımız Kilis Tekstilkent'te yaklaşık 2 bin 500 kişi istihdam edilecek. Her türlü altyapısı hazır toplam 43 bin metrekare alan üzerinde, her biri 10 bin metrekare kapalı alandan oluşan 2 fabrika binamızı bu yıl içerisinde yatırımcılara tahsis ederek, üretime başlayacağız. Bu projenin fikir babası ve emektarı kısa süre önce kaybettiğimiz Belediye Başkanımız Abdi Bulut'du. Kendisine tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. İnşallah adını ve anısını yaşatmak üzere Tekstilkent'e başkanımızın adını vereceğiz. Ben şimdiden Kilis Abdi Bulut Tekstilkenti'nin şehrimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

Taziye ziyareti

Bakanı Varank, temasları kapsamında 12 Ekim 2020'de geçirdiği rahatsızlık nedeniyle yaşamını yitiren Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut'un ailesini ziyaret etti.

Mehmet Rıfat Kazancığlu Mahallesin'nde bulunan taziye evine geçen Varank, Bulut'un eşi Figen Bulut'a ve babası Abdi Bulut'a başsağlığı dileklerini ileterek sabır diledi.

Bakan Varank, ayrıca, Kilis Organize Sanayi Bölgesindeki bazı fabrikalarda incelemelerde bulundu.

Varank'ın temaslarına Vali Recep Soytürk, AK Parti Kilis milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger ile Ahmet Salih Dal, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz, AK Parti İl Başkanı Murat Karataş ve diğer ilgililer de eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş