Son dakika haberleri | Bakan Varank: "Kırşehir'de üretim ve istihdam sağlayacak yatırımları desteklemeye devam edeceğiz"
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Son dakika haberleri | Bakan Varank: "Kırşehir'de üretim ve istihdam sağlayacak yatırımları desteklemeye devam edeceğiz"

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: İş insanlarıyla istişare toplantısı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması KIRŞEHİR - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kırşehir'de düzenlenen iş insanlarıyla istişare toplantısında konuştu.

İş insanlarıyla istişare toplantısı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması KIRŞEHİR - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kırşehir'de düzenlenen iş insanlarıyla istişare toplantısında konuştu. (4)

Son dakika haberleri | Bakan Varank: 'Kırşehir'de üretim ve istihdam sağlayacak yatırımları desteklemeye devam edeceğiz'
Son dakika haberleri | Bakan Varank: 'Kırşehir'de üretim ve istihdam sağlayacak yatırımları desteklemeye devam edeceğiz'
Son dakika haberleri | Bakan Varank: 'Kırşehir'de üretim ve istihdam sağlayacak yatırımları desteklemeye devam edeceğiz'
Son dakika haberleri | Bakan Varank: 'Kırşehir'de üretim ve istihdam sağlayacak yatırımları desteklemeye devam edeceğiz'
Son dakika haberleri | Bakan Varank: 'Kırşehir'de üretim ve istihdam sağlayacak yatırımları desteklemeye devam edeceğiz'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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