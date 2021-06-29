Son dakika haberleri | Bakan Varank: "Kırşehir'de üretim ve istihdam sağlayacak yatırımları desteklemeye devam edeceğiz"

Son dakika gündem haberi: İş insanlarıyla istişare toplantısı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması KIRŞEHİR - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kırşehir'de düzenlenen iş insanlarıyla istişare toplantısında konuştu.

İş insanlarıyla istişare toplantısı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması KIRŞEHİR - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kırşehir'de düzenlenen iş insanlarıyla istişare toplantısında konuştu. (4)

Kaynak: Anadolu Ajansı