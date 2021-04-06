Son dakika haber... Bakan Varank, Global Teknoloji Yönetişimi Zirvesi "Ulusal Yapay Zeka Stratejileri" paneline katıldı
Son dakika genel haberine göre Bakan Varank, Global Teknoloji Yönetişimi Zirvesi "Ulusal Yapay Zeka Stratejileri" paneline katıldı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Dünya Ekonomik Forumu kapsamında düzenlenen Global Teknoloji Yönetişimi Zirvesi "Ulusal Yapay Zeka Stratejileri" paneline video konferans yöntemiyle katıldı.
Bakan Varank, Global Teknoloji Yönetişimi Zirvesi "Ulusal Yapay Zeka Stratejileri" paneline katıldı
ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Dünya Ekonomik Forumu kapsamında düzenlenen Global Teknoloji Yönetişimi Zirvesi "Ulusal Yapay Zeka Stratejileri" paneline video konferans yöntemiyle katıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı