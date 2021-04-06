Son dakika haber... Bakan Varank, Global Teknoloji Yönetişimi Zirvesi "Ulusal Yapay Zeka Stratejileri" paneline katıldı
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Son dakika haber... Bakan Varank, Global Teknoloji Yönetişimi Zirvesi "Ulusal Yapay Zeka Stratejileri" paneline katıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika genel haberine göre Bakan Varank, Global Teknoloji Yönetişimi Zirvesi "Ulusal Yapay Zeka Stratejileri" paneline katıldı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Dünya Ekonomik Forumu kapsamında düzenlenen Global Teknoloji Yönetişimi Zirvesi "Ulusal Yapay Zeka Stratejileri" paneline video konferans yöntemiyle katıldı.

Bakan Varank, Global Teknoloji Yönetişimi Zirvesi "Ulusal Yapay Zeka Stratejileri" paneline katıldı

ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Dünya Ekonomik Forumu kapsamında düzenlenen Global Teknoloji Yönetişimi Zirvesi "Ulusal Yapay Zeka Stratejileri" paneline video konferans yöntemiyle katıldı.

Son dakika haber... Bakan Varank, Global Teknoloji Yönetişimi Zirvesi 'Ulusal Yapay Zeka Stratejileri' paneline katıldı
Son dakika haber... Bakan Varank, Global Teknoloji Yönetişimi Zirvesi 'Ulusal Yapay Zeka Stratejileri' paneline katıldı
Son dakika haber... Bakan Varank, Global Teknoloji Yönetişimi Zirvesi 'Ulusal Yapay Zeka Stratejileri' paneline katıldı
Son dakika haber... Bakan Varank, Global Teknoloji Yönetişimi Zirvesi 'Ulusal Yapay Zeka Stratejileri' paneline katıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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