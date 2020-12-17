Son dakika haber | Bakan Varank: "Faz çalışmalarında aşıyı vurdurmakla ilgili niyetimiz var"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'de geliştirilen aşıların faz çalışmalarına katılmayı düşündüklerini belirterek, "Bilimsel çalışmalara katkı sağlamamız önemli. İnsanlığın hayrına ve faydasına risk alınması gerekiyorsa bilim insanlarımıza destek olmamız lazım." ifadelerini kullandı.

TÜBİTAK COVID-19 Türkiye Platformu Aşı ve İlaç Konferansı, Bakan Varank'ın da katılımıyla çevrim içi olarak gerçekleştirildi. Konferansta yürüttükleri projeleri anlatarak görüş alışverişinde bulunan bilim insanları, katılımcılardan gelen soruları da yanıtladı.

Bakan Varank, ilk toplantılar gerçekleştirildiğinde bilim insanlarının "Türkiye'de bu iş yapılabilir mi?" çekincesi olduğuna işaret ederek, "Biz bu platformda hocalarımızla bir araya geldik, herkes aslında Türkiye'deki altyapıların ne kadar güçlü olduğunu, beraber neler yapılabileceğini gördü. Bilim insanları büyük bir cesaret ve fedakarlıkla çalışıyorlar. Tek dertleri memlekete ve insanlığa hizmet etmek." diye konuştu.

Aşı ve ilaç geliştirme süreçlerinde şeffaflığın önemine vurgu yapan Varank, "Ne virüsün gerçekte nasıl etki edeceğini ne de hastalığı tam anlamıyla öğrenebildik. Aşılarla ilgili insanların kafasında soru işaretleri olabilir ama riskleri ve buradaki süreçlerin şeffaflığını, yapılan çalışmaları değerlendirdiğimizde elbette buradan insanlığa şifa olacak çözümler çıkmış olacak." dedi.

Varank, TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal ile Türkiye'de geliştirilen aşıların faz çalışmalarına katılmayı düşündüklerini belirterek, "Faz çalışmasında aşıyı vurdurmakla ilgili niyetimiz var. Bilimsel çalışmalara katkı sağlamamız önemli. İnsanlığın hayrına ve faydasına risk alınması gerekiyorsa bilim insanlarımıza destek olmamız lazım." ifadelerini kullandı.

Kendilerinin Türkiye'deki kapasiteyi ortaya çıkarmak için ön açtıklarını ve destek olduklarını söyleyen Varank, "Türkiye'deki bu potansiyelin olduğunu göstermiş olduk. Bu çalışmaların tamamı bilim insanlarımıza ait, kendilerine müteşekkirim. İnşallah Türkiye'nin adını çok daha büyük harflerle dünya bilim tarihine yazdıracaklar." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun