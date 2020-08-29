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Son dakika haber! Bakan Varank: "Bugün herkes Türkiye'nin yeni sanayi politikalarını, reel sektörün canlılığını ve...

Gelen son dakika haberine göre Bakan Varank: "Bugün herkes Türkiye'nin yeni sanayi politikalarını, reel sektörün canlılığını ve teknoloji geliştirme alanında geldiği noktayı görecek"

Son dakika haber! Bakan Varank:
29.08.2020 15:51 | Son Güncelleme: 29.08.2020 15:51

Bakan Varank: "Bugün herkes Türkiye'nin yeni sanayi politikalarını, reel sektörün canlılığını ve teknoloji geliştirme alanında geldiği noktayı görecek"

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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Şu an buradasınız: Son dakika haber! Bakan Varank: "Bugün herkes Türkiye'nin yeni sanayi politikalarını, reel sektörün canlılığını ve... - Ekonomi
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