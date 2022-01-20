Varank: "Hedefimiz beyaz kıtada kalıcı olarak bayrağımızı dalgalandırmak ve kıtanın geleceğinde söz sahibi olmaktır"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın salona gelişi Salondaki katılımcılar Sinevizyon gösterimi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK Başkanlık Binası'nda düzenlenen 6.