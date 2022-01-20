Varank: "Hedefimiz beyaz kıtada kalıcı olarak bayrağımızı dalgalandırmak ve kıtanın geleceğinde söz sahibi olmaktır"
AA / Muhammet Fatih Demirci - Haberler | Güncel
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın salona gelişi Salondaki katılımcılar Sinevizyon gösterimi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK Başkanlık Binası'nda düzenlenen 6.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın salona gelişi
Salondaki katılımcılar
Sinevizyon gösterimi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK Başkanlık Binası'nda düzenlenen 6. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'nde Kullanılacak Milli Teknolojilerin Tanıtım ve Teslim Töreni'nde konuştu. (1)