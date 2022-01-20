Varank: "Hedefimiz beyaz kıtada kalıcı olarak bayrağımızı dalgalandırmak ve kıtanın geleceğinde söz sahibi olmaktır" - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Varank: "Hedefimiz beyaz kıtada kalıcı olarak bayrağımızı dalgalandırmak ve kıtanın geleceğinde söz sahibi olmaktır"

AA / Muhammet Fatih Demirci - Haberler | Güncel

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın salona gelişi Salondaki katılımcılar Sinevizyon gösterimi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK Başkanlık Binası'nda düzenlenen 6.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın salona gelişi

Salondaki katılımcılar

Sinevizyon gösterimi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK Başkanlık Binası'nda düzenlenen 6. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'nde Kullanılacak Milli Teknolojilerin Tanıtım ve Teslim Töreni'nde konuştu. (1)

Varank: Hedefimiz beyaz kıtada kalıcı olarak bayrağımızı dalgalandırmak ve kıtanın geleceğinde söz sahibi olmaktır

Varank: Hedefimiz beyaz kıtada kalıcı olarak bayrağımızı dalgalandırmak ve kıtanın geleceğinde söz sahibi olmaktır

Varank: Hedefimiz beyaz kıtada kalıcı olarak bayrağımızı dalgalandırmak ve kıtanın geleceğinde söz sahibi olmaktır

Varank: Hedefimiz beyaz kıtada kalıcı olarak bayrağımızı dalgalandırmak ve kıtanın geleceğinde söz sahibi olmaktır

AA / Muhammet Fatih Demirci - Son Dakika Haberleri

Mustafa Varank, Antarktika, Milli, Uzay, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title