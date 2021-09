Son dakika haber! Bakan Varank: Aziz hocamız doktora sonrası araştırma yapacak genç bilim insanlarıyla çalışacak (2)

KOCAELİ (DHA) - YAZILIM OKULUNUN AÇILIŞINA KATILDI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Bilişim Vadisi'nde dünyanın 23 ülkesinde 36 kampüsüyle uluslararası bir marka olan Ekol 42 yazılım okullarının Türkiye'deki ikinci şubesi, '42 Kocaeli'nin açılışına katıldı. '42 Kocaeli' yazılım okulu, 339 bilgisayar kapasitesi ile yaklaşık bin 200 metrekare alanda eğitim verecek. 3 binden fazla başvurunun yapıldığı okulda elemeler sonucu seçilen 172 kişi, ilk eğitime başladı.

"Yazılım diyoruz, yapay zeka diyoruz, uzay çalışmaları diyoruz, çığır açıcı teknolojiler diyoruz. Bu yolda emin olun, elimizdeki imkanların maksimumunu seferber edip, gençlerimizi bu alanlara yönlendirmenin çabası içinde oluyoruz. Ama diğer yanda maalesef gerçeklikten kopuk bir muhalefet anlayışıyla da baş etmek durumunda kalıyoruz. Bugün vapurlarda kullanılmak üzere logolu karton bardak ürettirdiği için övgü bekleyen bir muhalefet anlayışıyla karşı karşıyayız. Dillerinden gençleri düşürmüyorlar ama gençlerimizin geleceği mevzubahis olduğunda için hiçbir somut, kayda değer önerileri de bulunmuyor. İstihdam önerisi olarak sorduğunuzda muhtarların yanında birer memur istihdam etmekle işsizliği bitirebileceklerini sanıyorlar. Ama sorsanız, memleketin geleceğine talipler. Bizler gençlerin sabah okula giderken 'Otobüsüm yolda kalır mı?' diyerek düşünmesini istemiyoruz. Bizim gençlerimiz ulaşım teknolojilerinde çığır açan projeler üretsin istiyoruz. Bizler başka ülkelerin uzaya fırlattığı roketi canlı yayında izlerken iç geçiren gençlerin olduğu değil, kendi fırlatma platformlarında geri sayımı beraber yapacağımız gençlerin olduğu bir ülkeyi hayal ediyoruz. Bir türlü aşamadıkları eziklik kompleksi ile ülkesine ve gencine hiçbir hayali layık görmeyenlerle yol alamayız. Çünkü bizler hayalleri için hiçbir hudut tanımayan, engellerinden ilhamlar çıkaran muhteşem gençlerin hikayelerini dinlemekle meşgulüz. TEKNOFEST'te de böyle gençlerin yüzlercesiyle, binlercesiyle bütün arkadaşlarımız muhatap oldu. Türkiye'nin her köşesinden gençlerimizin teknolojiye olan tutkusunun her yıl arttığının yakinen görebiliyoruz. Şunu artık çok net görüyoruz. Türkiye'nin gençlerini A, B, C, olarak sınırlandırmak hiç doğru değil. Türkiye'nin gençlerini TEKNOFEST kuşağı olarak görüyoruz. Türkiye'nin gençleri TEKNOFEST kuşağı olarak geleceğe yürüyor."