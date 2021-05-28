Son dakika haber: Bakan Varank "100 Objede İslam Bilim Tarihi Sergisi"ni gezdi Açıklaması

Son dakika haberleri: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ndeki "100 Objede İslam Bilim Tarihi Sergisi"ni gezerek, burada sergilenen objeler hakkında bilgi aldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ndeki "100 Objede İslam Bilim Tarihi Sergisi"ni gezerek, burada sergilenen objeler hakkında bilgi aldı.

Bakan Varank, ziyareti sonrasında yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nin Türkiye'ye yakışır vizyoner bir proje olduğuna dikkati çekti.

Kütüphanenin bilimsel anlamda ve eğitim faaliyetlerinde sıkça kullanıldığını belirten Varank, "Müslüman dünyasında ön plana çıkmış İslam alimlerinin astroloji, mekanik, coğrafi keşifler gibi alanlarda tüm dünya bilim tarihine katkılarının objeleriyle, ürünleriyle gösterildiği bir sergi kütüphanemizin içinde kuruldu, vatandaşlarımızın ziyaretine açık. 12 Temmuz'a kadar bu sergiyi gezmek mümkün." dedi.

Vatandaşlara sergiyi ziyaret etmeleri çağrısında bulunan Varank, "Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ne gelin, İslam Bilim Tarihi Sergisi'ni gezin. Burada Müslüman alimlerin dünya bilim tarihine ne katkılarda bulunduğunu, neler başardığını ürünleriyle yani somut objeleriyle birlikte görün diyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Varank, sergiyi çok başarılı bulduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Biz de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak, Türkiye Bilimler Akademisi ve Fuat Sezgin Vakfı ile birlikte bu başarılı sergiye katkıda bulunmuştuk. Gençlerdeki şuuru artıracak ve bilim dünyasına öz güven getirecek sergilerin düzenlenmesini önemsiyorum. Türkiye'de özellikle genç nesilleri bilim ve teknolojiye yönlendirmek için çok farklı faaliyet alanlarımız var. Deneyap projeleriyle onların yetişmesini sağlıyoruz. TEKNOFEST ile hem gençlerimizin, çocuklarımızın Türkiye'nin kabiliyetlerini görmelerini sağlıyoruz hem de burada düzenlediğimiz yarışmalarla öğrencilerimizi geleceğin teknolojilerinde şimdiden yarıştırıyoruz, onların bu alanlara yönelmelerini sağlıyoruz. Bunun gibi sergilerle de aslında Türkiye'nin ve İslam dünyasının tarihinin ne kadar önemli olduğunu, Türkiye'nin ve İslam dünyasının aslında modern bilimin temellerini attığını göstermiş oluyoruz."

Müslüman bilim insanlarının icatları sergileniyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan "100 Objede İslam Bilim Tarihi Sergisi"nde, 9 ve 16'ncı yüzyıl aralığında yaşamış El Cezeri, Takıyyüddin, İbnü'l Heysem, El Urdi, Zehravi gibi Müslüman bilim insanlarının ve İslam mucitlerinin icatları yer alıyor.

Bilim insanlarının yazma eserlerinde yer alan tasvirlerine göre imal edilen, İslam biliminde, astronomi, tıp, kimya, geometri, coğrafya, teknik ve optik alanlarında kullanılan aletler burada sergileniyor.

Sergilenen objeler İslam bilimindeki alanlarına göre kategorize ediliyor. Astronomi bölümünde Meraga ve İstanbul Rasathanelerinde kullanılan gözlem aletlerinin maketleri de yer alıyor.

Ayrıca serginin ruhuna uygun, Süleymaniye Yazma Eserler Kütüphanesi, Beyazıt Yazma Eserler Kütüphanesi, Topkapı Sarayı Kütüphanesi ve Kandilli Rasathanesi'nden getirilmiş 13 adet el yazması sergileniyor. Ziyaretçiler, sergide yer alan canlandırma aletleri, yazma eserlerdeki minyatürlerde de görebiliyor.

Sergi, hafta içi 09.15-17.45 saatlerinde ziyaret edilebiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun