Son dakika haber! Bakan Soylu, vali, emniyet müdürü ve jandarma komutanlarıyla koronavirüs tedbirlerini görüştü
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Son dakika haber! Bakan Soylu, vali, emniyet müdürü ve jandarma komutanlarıyla koronavirüs tedbirlerini görüştü

25.09.2020 18:15 | Son Güncelleme: 25.09.2020 18:19
Son dakika haber! Bakan Soylu, vali, emniyet müdürü ve jandarma komutanlarıyla koronavirüs tedbirlerini görüştü

Gelen son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 81 ilin vali, il emniyet müdürü ve il jandarma komutanları ile "Koronavirüs Tedbirleri Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 81 ilin vali, il emniyet müdürü ve il jandarma komutanları ile "Koronavirüs Tedbirleri Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Soylu'nun valiler, il emniyet müdürleri ve il jandarma komutanlarıyla video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği toplantıda, salgınla ilgili mevcut durum, salgının seyri, Kovid-19 tedbirleri ve denetimler ele alındı.

Toplantıya İçişleri Bakan Yardımcıları Muhterem İnce, İsmail Çataklı, Mehmet Ersoy, Tayyip Sabri Erdil ile Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir ile Bakanlık bürokratları katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü

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