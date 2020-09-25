Son dakika haber! Bakan Soylu, vali, emniyet müdürü ve jandarma komutanlarıyla koronavirüs tedbirlerini görüştü

Gelen son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 81 ilin vali, il emniyet müdürü ve il jandarma komutanları ile "Koronavirüs Tedbirleri Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirdi.