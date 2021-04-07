Son dakika haber! BAKAN SOYLU: ŞIRNAK'TA 4 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
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Son dakika haber! BAKAN SOYLU: ŞIRNAK'TA 4 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haber! BAKAN SOYLU: ŞIRNAK'TA 4 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Son dakika haberleri: İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Eren-10 Operasyonu kapsamında, Şırnak'ta çıkan çatışmada 4 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Bakan Soylu: Darbeyi zihninden geçirenlere tarihin en büyük cezasını vermezsek bu millet bize 'sizden bir şey olmaz' desin

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Eren-10 Operasyonu kapsamında, Şırnak'ta çıkan çatışmada 4 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Eren-10 Operasyonu kapsamında; Şırnak Bestler Dereler Domuz Dağı bölgesinde, Jandarma Komandolarımız ve Polis Özel Hareket birliklerimiz ile teröristler arasında çıkan çatışmada 4 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Kahraman evlatlarımıza tebrikler" dedi.

ANKARA, -

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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