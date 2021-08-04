Bakan Soylu: "Tarihimizde bir ilk"
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Bakan Soylu: "Tarihimizde bir ilk"

İhlas Haber Ajansı / Musa Erdoğan - Haberler | Güncel

Bakan Soylu: "Tarihimizde bir ilk" İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Teşkilatı bünyesindeki Sikorsky helikoptere su sepeti takılarak Milas'ta yangın söndürme filosuna katıldığını açıkladı.

Bakan Soylu: "Tarihimizde bir ilk"

ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Teşkilatı bünyesindeki Sikorsky helikoptere su sepeti takılarak Milas'ta yangın söndürme filosuna katıldığını açıkladı.

Bakan Soylu Jandarma Teşkilatı bünyesindeki Sikorsky helikoptere su sepeti (bambi) takılıp Milas'taki yangın söndürme filosuna katıldığını, "Jandarma'nın yeni başarısı, tarihimizde bir ilk!" notuyla paylaştı.

Bakan Soylu sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, " Jandarma'nın yeni başarısı. Tarihimizde bir ilk! . Jandarma Teşkilatımız bünyesindeki, Sikorsky helikoptere su sepeti (bambi) takarak Milas'ta yangın söndürme filosuna katıldı" ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu: 'Tarihimizde bir ilk'
Bakan Soylu: 'Tarihimizde bir ilk'
Bakan Soylu: 'Tarihimizde bir ilk'
Bakan Soylu: 'Tarihimizde bir ilk'
Bakan Soylu: 'Tarihimizde bir ilk'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Musa Erdoğan

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