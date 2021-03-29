Bakan Soylu'nun acı günü
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Bakan Soylu'nun acı günü

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Bakan Soylu'nun acı günü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dayısı Selami Reis'in cenazesi Samsun'un Bafra ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dayısı Selami Reis'in cenazesi Samsun'un Bafra ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Korona virüsü (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden İçişleri Bakanı Sülayman Soylu'nun dayısı Selami Reis'in cenazesi bugün saat 12.00'de Bafra ilçesine bağlı Darboğaz Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından Alireisoğlu Kabristanlığı'nda toprağa verildi. Bakan Soylu, dayısının cenazesinde Kur'an-ı Kerim okudu.

Selami Reis'in cenazesine ayrıca İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, çevre illerin valileri, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, protokol üyeleri ve az sayıda cenaze yakını katıldı.

Bakan Soylu, Bakanlar Kurulu toplantısı öncesinde cenazeye helikopter ile geldi.

(İHA)

Bakan Soylu'nun acı günü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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