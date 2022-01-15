Son dakika haber! Bakan Soylu, Koçarlı'da incelemelerde bulundu - Haberler
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Son dakika haber! Bakan Soylu, Koçarlı'da incelemelerde bulundu

Son dakika haber! Bakan Soylu, Koçarlı'da incelemelerde bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haber: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Aydın ziyareti öncesinde Koçarlı'yı ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

AYDIN (İHA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Aydın ziyareti öncesinde Koçarlı'yı ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Toplu açılış törenleri kapsamında Aydın'a gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncesinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Koçarlı'ya geldi. Bakan Soylu, beraberindeki heyet ile birlikte Koçarlı'da yapımı tamamlanan ve yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılacak olan Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Müzedeki incelemelerin ardından ilçe merkezine geçen Bakan Soylu, vatandaşlar tarafından davul, zurna ile karşılandı. Vatandaşlar ile bir araya gelerek sohbet eden Bakan Soylu, daha sonra yapımı tamamlanan İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmet binası ile belediye hizmet binasını gezerek incelemelerde bulundu.

Ziyaretler sırasında Bakan Soylu'ya Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan ve birim amirleri eşlik etti. - AYDIN

Son dakika haber! Bakan Soylu, Koçarlı'da incelemelerde bulundu

Son dakika haber! Bakan Soylu, Koçarlı'da incelemelerde bulundu

Son dakika haber! Bakan Soylu, Koçarlı'da incelemelerde bulundu

Son dakika haber! Bakan Soylu, Koçarlı'da incelemelerde bulundu

Son dakika haber! Bakan Soylu, Koçarlı'da incelemelerde bulundu

Son dakika haber! Bakan Soylu, Koçarlı'da incelemelerde bulundu

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