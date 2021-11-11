Son dakika haberleri | Bakan Soylu, Kamu Yararına Çalışan Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardımlaşma Derneği heyetini kabul etti
AA / İsa Toprak - Haberler | Güncel
Gelen son dakika haberlerine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kamu Yararına Çalışan Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardımlaşma Derneği heyetini kabul etti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kamu Yararına Çalışan Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardımlaşma Derneği heyetini kabul etti.
İçişleri Bakanlığındaki kabul, görüntü alınmasının ardından basına kapalı gerçekleştirildi.