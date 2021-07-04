Son dakika haber! Bakan Soylu: Kahramanlarımız, teröristleri canından bezdiriyor (2)
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Son dakika haber! Bakan Soylu: Kahramanlarımız, teröristleri canından bezdiriyor (2)

Son dakika haber! Bakan Soylu: Kahramanlarımız, teröristleri canından bezdiriyor (2)
Demirören Haber Ajansı / Özcan Çiriş - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre OPERASYONLARLA İLGİLİ BİLGİ ALDIİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Muş'taki temasından ardından beraberindeki Bakan Yardımcıları Mehmet Ersoy, İsmail Çataklı ve Muhterem İnce, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Bitlis Valisi Oktay Çağatay ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ile...

OPERASYONLARLA İLGİLİ BİLGİ ALDI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Muş'taki temasından ardından beraberindeki Bakan Yardımcıları Mehmet Ersoy, İsmail Çataklı ve Muhterem İnce, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Bitlis Valisi Oktay Çağatay ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ile birlikte helikopterle Bitlis-Baykan kara yolundaki 2 bin 15 rakımlı Gazi Tepe Üs  bölgesine geldi. Üs bölgesinde görev yapan askerlerle sohbet eden Bakan Soylu, bölgede yürütülen operasyonlarla ilgili İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey'den bilgi aldı. Bakan Soylu, daha sonra Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Bakan Yaadımcıları ve komutanların katıldığı üs bölgesindeki güvenlik toplantısına katıldı. Toplantının ardından Bakan Soylu'nun üs bölgeden ayrılacağı belirtildi.

Özcan ÇİRİŞ-Ceren ÇALIŞKAN/BİTLİS,-

Son dakika haber! Bakan Soylu: Kahramanlarımız, teröristleri canından bezdiriyor (2)
Son dakika haber! Bakan Soylu: Kahramanlarımız, teröristleri canından bezdiriyor (2)
Son dakika haber! Bakan Soylu: Kahramanlarımız, teröristleri canından bezdiriyor (2)
Son dakika haber! Bakan Soylu: Kahramanlarımız, teröristleri canından bezdiriyor (2)
Son dakika haber! Bakan Soylu: Kahramanlarımız, teröristleri canından bezdiriyor (2)
Son dakika haber! Bakan Soylu: Kahramanlarımız, teröristleri canından bezdiriyor (2)
Son dakika haber! Bakan Soylu: Kahramanlarımız, teröristleri canından bezdiriyor (2)
Son dakika haber! Bakan Soylu: Kahramanlarımız, teröristleri canından bezdiriyor (2)
Son dakika haber! Bakan Soylu: Kahramanlarımız, teröristleri canından bezdiriyor (2)
Son dakika haber! Bakan Soylu: Kahramanlarımız, teröristleri canından bezdiriyor (2)
Son dakika haber! Bakan Soylu: Kahramanlarımız, teröristleri canından bezdiriyor (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özcan Çiriş

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