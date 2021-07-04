Son dakika haber! Bakan Soylu: Kahramanlarımız, teröristleri canından bezdiriyor (2)

Bir son dakika haberine göre OPERASYONLARLA İLGİLİ BİLGİ ALDIİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Muş'taki temasından ardından beraberindeki Bakan Yardımcıları Mehmet Ersoy, İsmail Çataklı ve Muhterem İnce, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Bitlis Valisi Oktay Çağatay ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ile...