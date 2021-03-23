Son dakika haber! Bakan Soylu: "Kadına yönelik şiddet, insanlığa ihanettir"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber! Bakan Soylu: "Kadına yönelik şiddet, insanlığa ihanettir"

23.03.2021 11:43 | Son Güncelleme: 23.03.2021 11:54
Son dakika haber! Bakan Soylu:

Son dakika haberler: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kadına yönelik şiddet, insanlığa ihanettir" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kadına yönelik şiddet, insanlığa ihanettir" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından kolluk kuvvetlerinde görev yapan kadın çalışanların yer aldığı bir video paylaştı. Videoda kadın haklarının teminatının sözleşmelerle değil, kanunlarla korunduğu vurgulanarak, kadına yönelik şiddette sıfır tolerans prensibiyle mücadele edildiği belirtildi. Bakan Soylu paylaşımında, "Kadına yönelik şiddet, insanlığa ihanettir. Kadına yönelik şiddette sıfır tolerans anlayışıyla ihtiyacı olan her an yanınızdayız" ifadelerine yer verdi.

(Engin Yağcı - Adem Aslan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ziya Selçuk Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Aleyna Tilki Rasim Öztekin Kıvanç Tatlıtuğ İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Ozan Tufan Ersun Yanal İrfan Can Kahveci Cevdet Kömürcüoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Sivas Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Bakan Soylu: "Kadına yönelik şiddet, insanlığa ihanettir" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2021 11:55:26. #1.14#
title