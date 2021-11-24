Son dakika haber! Bakan Soylu: "Kadına karşı şiddeti bir insanlık meselesi olarak görüyoruz"
AA / Sıtkı İlanbey - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Koordinasyon Kurulları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun salona gelişi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları ANKARA (AA( - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile İçişleri Bakanı Süleyman...
Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Koordinasyon Kurulları
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun salona gelişi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları ANKARA (AA( - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 81 ilin valisinin katılımıyla Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'ndeki "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Koordinasyon Kurulları" video konferans toplantısına katıldı.
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