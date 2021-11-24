Son dakika haber! Bakan Soylu: "Kadına karşı şiddeti bir insanlık meselesi olarak görüyoruz"

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Koordinasyon Kurulları

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun salona gelişi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları ANKARA (AA( - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 81 ilin valisinin katılımıyla Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'ndeki "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Koordinasyon Kurulları" video konferans toplantısına katıldı.

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