Bakan Soylu, İranlı mevkidaşı Vahidi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ağustos ayında göreve başlayan İran İslam Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Ahmet Vahidi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakan Soylu, yaptığı telefon görüşmesinde İranlı mevkidaşı Vahidi'yi göreve gelmesinden ötürü tebrik etti ve İçişleri Bakanlıkları arasında geçmiş dönemden bu yana süregelen bölgesel ve stratejik ilişkilerin gelecek dönemde de en etkin ve güçlü şekilde derinleştirilmesi amacıyla birlikte çalışmanın, iki ülke arasındaki ilişkilere çok önemli ivme katacağını ifade etti.

Görüşmede, iki ülke İçişleri Bakanlıkları arasında başta göç, güvenlik, sınır ve terörle mücadele olmak üzere her düzeyde samimi ve güçlü bir şekilde yürütülen iş birliği konuları ile güncel gelişmeler değerlendirildi.

(Oğuzhan Halil Özbek/İHA)

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