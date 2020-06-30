Son dakika haber: Bakan Soylu, İdlib için 10 briket ev daha bağışladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber: Bakan Soylu, İdlib için 10 briket ev daha bağışladı

Son dakika haberine göre İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının başlattıkları 'Bir Aradayız, İdlib'in Yanındayız' kampanyası kapsamında İdlib'de inşa edilmek üzere 10 briket ev bağışında daha bulundu.

Son dakika haber: Bakan Soylu, İdlib için 10 briket ev daha bağışladı
30.06.2020 15:01 | Son Güncelleme: 30.06.2020 15:37

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının başlattıkları 'Bir Aradayız, İdlib'in Yanındayız' kampanyası kapsamında İdlib'de inşa edilmek üzere 10 briket ev bağışında daha bulundu.

Bakan Soylu, makamında Türk Kızılayı Başkanı Kerem Kınık, Beşir Derneği Başkanı Fatih Sarıyar, Deniz Feneri Derneği Başkanı Mehmet Cengiz ve Aziz Mahmud Hüdai Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahman Topbaş'ı kabul etti. Bakan Soylu, AFAD koordinasyonunda bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının başlattıkları 'Bir Aradayız, İdlib'in Yanındayız' kampanyası kapsamında İdlib'de inşa edilmek üzere 10 briket ev bağışında daha bulundu. Bakan Soylu'nun bağışladığı ev sayısı 20 oldu.'20 BİNİ TEMMUZ'UN SONUNDA BİTİRİYORUZ'

Bakan Soylu, İdlib için Türkiye'nin elinden geleni en üst seviyede yapmaya çalıştığını söyleyerek, "Sırtını dönen bir Avrupa var. Sayın Cumhurbaşkanımız da 'kendi göbeğimizi kendimiz keselim' dedi o zaman. Bu durumda önce 10 bin ile başlattık nihayetinde 50 bine çıkardık. En son yaptığımız toplantıda da arkadaşlar tüm derneklerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız sağ olsunlar 45 bini taahhüt ettiler. Neticede son 5 bin de valiliklerimizden aldık. 20 binini Temmuz'un sonu itibariyle bitiriyoruz ve taşınmalar başlıyor. Bu da ayrı bir heyecan olur. Diğerlerini de bu yıl kış gelmeden bitirelim gayreti içindeyiz, TIR'larla briket gönderen valiliklerimiz var. İnşallah kış gelmeden onların sırtını yaslayabilecekleri bir duvarı orada hep birlikte inşa edeceğiz" dedi.


Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

Manşet

Haberler

Dünya Sağlık Örgütü'nden Çin'de ortaya çıkan ve koronavirüsten daha ölümcül olan yeni tip domuz gribi virüsüne ilişkin ilk açıklama Haber
Dünya Sağlık Örgütü'nden Çin'de ortaya çıkan ve koronavirüsten daha ölümcül olan yeni tip domuz gribi virüsüne...
Son günlerin olay adamı Feyzioğlu, bir dönem ters düştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'la nasıl yaklaştığını anlattı Haber
Son günlerin olay adamı Feyzioğlu, bir dönem ters düştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'la nasıl yaklaştığını anlattı
Şarkıcı Ece Seçkin, nişanlısının yeni yaşını dudak dudağa pozla kutladı Haber
Şarkıcı Ece Seçkin, nişanlısının yeni yaşını dudak dudağa pozla kutladı
Zorla evlendirilmek üzereyken polis baskınıyla kurtulan kızın gözyaşlarının altından dram çıktı Haber
Zorla evlendirilmek üzereyken polis baskınıyla kurtulan kızın gözyaşlarının altından dram çıktı
Gelin adayı, göğüsleri büyük görünen kız kardeşini nedimelikten kovdu Haber
Gelin adayı, göğüsleri büyük görünen kız kardeşini nedimelikten kovdu
Organlarının çalındığını düşündüğü oğlunun cansız bedeniyle sokakta oturdu Haber
Organlarının çalındığını düşündüğü oğlunun cansız bedeniyle sokakta oturdu
Tokat'ta cenaze ve nişan merasimleri sebebiyle vaka sayılarında artış yaşanıyor
Tokat'ta cenaze ve nişan merasimleri sebebiyle vaka sayılarında artış yaşanıyor
Hayvan bilimci profesör, Türkiye'deki sürüngenlerin turşusunu kuruyor
Hayvan bilimci profesör, Türkiye'deki sürüngenlerin turşusunu kuruyor
Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş'un başı eski sevgilisiyle dertte! Tehdit ve baskı yüzünden savcılığa koştu
Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş'un başı eski sevgilisiyle dertte! Tehdit ve baskı yüzünden savcılığa koştu
Son Dakika: Giresun'da kaybolan İkranur'un cansız bedeni bulundu
Son Dakika: Giresun'da kaybolan İkranur'un cansız bedeni bulundu
Fazla kilo şikayetiyle hastaneye giden şahsın karnından futbol topu büyüklüğünde ur çıktı
Fazla kilo şikayetiyle hastaneye giden şahsın karnından futbol topu büyüklüğünde ur çıktı
50 derece sıcaklıkta günlük 50 liraya çalışan Şanlıurfalı işçiler, çalışma şartlarının iyileştirilmesini istiyor
50 derece sıcaklıkta günlük 50 liraya çalışan Şanlıurfalı işçiler, çalışma şartlarının iyileştirilmesini istiyor
Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi
Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi
Dükkanında sigara içmemesi için uyardığı müşteri tarafından vurularak öldürüldü
Dükkanında sigara içmemesi için uyardığı müşteri tarafından vurularak öldürüldü
Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisini abisiyle tanıştırdı
Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisini abisiyle tanıştırdı
Fabrikadan çıktığı gibi duran 1997 model Doğan'ı 70 bin liraya satın aldı
Fabrikadan çıktığı gibi duran 1997 model Doğan'ı 70 bin liraya satın aldı
Kırmızı cüretkar bikinisiyle poz veren Duygu Özaslan sosyal medyada gündem oldu
Kırmızı cüretkar bikinisiyle poz veren Duygu Özaslan sosyal medyada gündem oldu
Cani adam, 3 yaşındaki Alperen'i ağladığı için öldürmüş
Cani adam, 3 yaşındaki Alperen'i ağladığı için öldürmüş
Üretici isyan ediyor: Şaphane kirazı toptancıda 2 TL, markette 9 TL
Üretici isyan ediyor: Şaphane kirazı toptancıda 2 TL, markette 9 TL
3 yaşındaki Alperen'i öldüren cani, su kuyusunda yakalandı
3 yaşındaki Alperen'i öldüren cani, su kuyusunda yakalandı
ÖSYM, 12 öğrencinin TYT'den erken çıkartılması iddiasına inceleme başlattı
ÖSYM, 12 öğrencinin TYT'den erken çıkartılması iddiasına inceleme başlattı
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük aşkı, manikürcüsü çıktı
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük aşkı, manikürcüsü çıktı
Kilo vermek için muay thai sporuna başlayan Zehra Nur Kamaç, Türkiye ve gençler dünya şampiyonluğu kazandı
Kilo vermek için muay thai sporuna başlayan Zehra Nur Kamaç, Türkiye ve gençler dünya şampiyonluğu kazandı
Yarasa mı, pangolin mi? Koronavirüsün kaynağına ilişkin tartışmalar sona erecek
Yarasa mı, pangolin mi? Koronavirüsün kaynağına ilişkin tartışmalar sona erecek
'Kendi yatağımda aldatıldım' diyen Merve Bayraktar, Ufuk Bayraktar'ın başka kadınlarla konuşmalarını ifşa etti
"Kendi yatağımda aldatıldım" diyen Merve Bayraktar, Ufuk Bayraktar'ın başka kadınlarla konuşmalarını ifşa etti
AK Parti cephesine bizzat soruldu: Bu kadar baro başkanı karşı çıkarken bu düzenleme neden var?
AK Parti cephesine bizzat soruldu: Bu kadar baro başkanı karşı çıkarken bu düzenleme neden var?
Çaykur Rizespor'dan, G.Saray'la anlaşan Oğulcan Çağlayan'a tepki: Cepheden kaçmıştır
Çaykur Rizespor'dan, G.Saray'la anlaşan Oğulcan Çağlayan'a tepki: Cepheden kaçmıştır
Koronavirüsten korunma yöntemi Haliç'te martının ölümüne neden oluyordu
Koronavirüsten korunma yöntemi Haliç'te martının ölümüne neden oluyordu
Polisin uzun takibi sonucunda VillaBank çetesi çökertildi
Polisin uzun takibi sonucunda VillaBank çetesi çökertildi
Rui Vitoria'nın menajeri: Victoria, Al Nasr'da mutlu olduğu için F.Bahçe'yi reddetti
Rui Vitoria'nın menajeri: Victoria, Al Nasr'da mutlu olduğu için F.Bahçe'yi reddetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Donald Trump Mustafa Şentop Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Buse Varol Kenan Doğulu Burcu Esmersoy
Spor İrfan Buz Adem Büyük Rıza Çalımbay Mete Kalkavan Hikmet Karaman
Daha Fazla Kız Karar Futbolcu Beşiktaş
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Bakan Soylu, İdlib için 10 briket ev daha bağışladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.6.2020 16:04:23. #1.14#
title