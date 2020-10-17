Son dakika haber... Bakan Soylu, Hakkari'de 81 ilin Valisi ile pandemi toplantısı yaptı (3)
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Son dakika haber... Bakan Soylu, Hakkari'de 81 ilin Valisi ile pandemi toplantısı yaptı (3)

17.10.2020 03:14 | Son Güncelleme: 17.10.2020 03:18
Son dakika haber... Bakan Soylu, Hakkari'de 81 ilin Valisi ile pandemi toplantısı yaptı (3)

Son dakika haberi: ÜS BÖLGESİNİ ZİYARET ETTİİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, İkiyaka Dağları'ndaki 3 bin 200 rakımlı Göllerbaşı Üs Bölgesi'ni ziyaret etti.

ÜS BÖLGESİNİ ZİYARET ETTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, İkiyaka Dağları'ndaki 3 bin 200 rakımlı Göllerbaşı Üs Bölgesi'ni ziyaret etti. 

'GÜNÜN HASILATI' PAYLAŞIMI

Bakan Soylu, Twitter hesabından 'Günün hasılatı' notuyla yaptığı paylaşımda, gün içerisinde terör örgütünden ele geçirilen mühimmatlara ilişkin fotoğrafları yayınladı. 


Son dakika haber... Bakan Soylu, Hakkari'de 81 ilin Valisi ile pandemi toplantısı yaptı (3)
Son dakika haber... Bakan Soylu, Hakkari'de 81 ilin Valisi ile pandemi toplantısı yaptı (3)
Son dakika haber... Bakan Soylu, Hakkari'de 81 ilin Valisi ile pandemi toplantısı yaptı (3)
Son dakika haber... Bakan Soylu, Hakkari'de 81 ilin Valisi ile pandemi toplantısı yaptı (3)
Son dakika haber... Bakan Soylu, Hakkari'de 81 ilin Valisi ile pandemi toplantısı yaptı (3)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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