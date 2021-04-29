Son dakika haber! Bakan Soylu: "Eren-2 Operasyonu'nda 5 terörist daha etkisiz"
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Son dakika haber! Bakan Soylu: "Eren-2 Operasyonu'nda 5 terörist daha etkisiz"

Son dakika haber! Bakan Soylu: 'Eren-2 Operasyonu'nda 5 terörist daha etkisiz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haberler: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Eren-2 Operasyonu'nda Diyarbakır Lice kırsalında 5 terörist daha etkisiz! Bu ülkenin yiğit evlatları, kahraman Jandarma'mıza helal olsun" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Eren-2 Operasyonu'nda Diyarbakır Lice kırsalında 5 terörist daha etkisiz! Bu ülkenin yiğit evlatları, kahraman Jandarma'mıza helal olsun" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında Jandarma Komando ve JÖH birliklerince İHA/SİHA, Atak helikopteri ve Hava Kuvvetlerinin desteğinde icra edilen Eren-2 Operasyonu'nda 5 teröristin etkisiz hale getirilmesinin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Bakan Soylu paylaşımında, "Eren-2 Operasyonu'nda Diyarbakır Lice kırsalında 5 terörist daha etkisiz! Bu ülkenin yiğit evlatları, kahraman Jandarma'mıza helal olsun" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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